Индия разблокировала доступ к соцсети «ВКонтакте»

Нью-Дели, 14 ноября. Министерство электронных и информационных технологий Индии приняло решение о восстановлении доступа к российской социальной сети «ВКонтакте».

«ВКонтакте» с 14 ноября стала доступна для пользователей в Индии. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Как ранее сообщало «URA.RU», индийские провайдеры начали блокировать доступ к «ВКонтакте» 12 сентября для борьбы с угрозой распространения игры «Синий кит», принуждающей подростков к суициду.

Разблокировка стала возможна благодаря содействию посольства Российской Федерации в Индии. Социальная сеть предоставила все необходимые данные индийским властям.

Ранее власти Индии потребовали у Google, Facebook, Microsoft и Yahoo закрыть доступ к игре «Синий кит».