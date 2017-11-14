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Триумфальное выступление: Путин поздравил сборную РФ по самбо с победой на ЧМ в Сочи
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    Триумфальное выступление: Путин поздравил сборную РФ по самбо с победой на ЧМ в Сочи

    14:17  14 Ноября 2017
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    Триумфальное выступление: Путин поздравил сборную РФ по самбо с победой на ЧМ в Сочи

    Москва, 14 ноября. Президент России поздравил команду РФ по самбо с победой на чемпионате мира в Сочи. По словам Владимира Путина, выступление российской команды стало «триумфальным».

    «Дорогие друзья! Поздравляю вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по самбо 2017 года в Сочи», — указано в тексте поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

    По словам президента, успех российской команды стал результатом долгих лет упорных тренировок, трудолюбия, сплоченности как команды и общего стремления достичь поставленной цели. Путин особо поблагодарил наставников команды, которые, благодаря своем педагогическому таланту и опыту, смогли подготовить своих учеников к победе.

    Триумфальное выступление: Путин поздравил сборную РФ по самбо с победой на ЧМ в Сочи

    Напомним, чемпионат проходил на сочинской арене «Айсберг». Соревнования проводились в трех категориях: мужчины, женщины и боевое самбо. Россия добилась уверенного превосходства в командном зачете во всех трех категориях. Выделились также команды самбистов из Армении и Средней Азии, в тройку женского медального зачета вошли Белоруссия и Украина.

    Триумфальное выступление: Путин поздравил сборную РФ по самбо с победой на ЧМ в Сочи

    Автор: Валентин Меликов
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