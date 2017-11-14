Триумфальное выступление: Путин поздравил сборную РФ по самбо с победой на ЧМ в Сочи

Москва, 14 ноября. Президент России поздравил команду РФ по самбо с победой на чемпионате мира в Сочи. По словам Владимира Путина, выступление российской команды стало «триумфальным».

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по самбо 2017 года в Сочи», — указано в тексте поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

По словам президента, успех российской команды стал результатом долгих лет упорных тренировок, трудолюбия, сплоченности как команды и общего стремления достичь поставленной цели. Путин особо поблагодарил наставников команды, которые, благодаря своем педагогическому таланту и опыту, смогли подготовить своих учеников к победе.

Напомним, чемпионат проходил на сочинской арене «Айсберг». Соревнования проводились в трех категориях: мужчины, женщины и боевое самбо. Россия добилась уверенного превосходства в командном зачете во всех трех категориях. Выделились также команды самбистов из Армении и Средней Азии, в тройку женского медального зачета вошли Белоруссия и Украина.