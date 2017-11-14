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Политика
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Политика
Страны ЕС пытаются вынудить Россию отказаться от «Северного потока-2» — Медведев
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    Страны ЕС пытаются вынудить Россию отказаться от «Северного потока-2» — Медведев

    15:09  14 Ноября 2017
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    Страны ЕС пытаются вынудить Россию отказаться от «Северного потока-2» — Медведев

    Манила, 14 ноября. Евросоюз пытается вынудить российскую сторону отказаться от проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

    Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия не видит необходимости в создании данного газопровода. Кроме того, глава Европейского совета Дональд Туск потребовал ускорить работы по блокировке строительства «Северного потока-2».

    «По всей вероятности, это способ давления на нашу страну и некоторые государства ЕС с целью или побудить нас отказаться от строительства второй нитки «Северного потока», или каким-то образом осложнить эту работу», — отметил российский премьер по итогам саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Как подчеркнул Медведев, «Северный поток-2» не является политическим инструментом, с помощью которого Москва якобы пытается влиять на Европу.

    «Это нормальный коммерческий проект», — резюмировал он.

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #северный поток-2
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