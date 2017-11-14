Страны ЕС пытаются вынудить Россию отказаться от «Северного потока-2» — Медведев

Манила, 14 ноября. Евросоюз пытается вынудить российскую сторону отказаться от проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия не видит необходимости в создании данного газопровода. Кроме того, глава Европейского совета Дональд Туск потребовал ускорить работы по блокировке строительства «Северного потока-2».

«По всей вероятности, это способ давления на нашу страну и некоторые государства ЕС с целью или побудить нас отказаться от строительства второй нитки «Северного потока», или каким-то образом осложнить эту работу», — отметил российский премьер по итогам саммита АСЕАН на Филиппинах.

Как подчеркнул Медведев, «Северный поток-2» не является политическим инструментом, с помощью которого Москва якобы пытается влиять на Европу.