Украинский посол рассказал, чего Киев хочет от Варшавы

Киев, 14 ноября. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев рассчитывает на хорошие отношения с Варшавой. Об этом он рассказал в интервью польскому каналу TVN24.

«Мы выступаем за то, чтобы иметь хорошие отношения с Польшей», — заявил Дещица.

Он также отметил, что Украина приступила к восстановлению своей исторической политики после 2014 года, и как раз тогда стал возможен более предметный диалог между Киевом и Варшавой. По словам Дещицы, если сейчас между странами и существует напряженность, то «нужно сделать шаг назад и понять друг друга».

Дещица отметил, что основное обсуждение между Украиной и Польшей в настоящее время ведется как раз на тему исторической политики, в то время как развитие и сотрудничество в других областях «хорошее и динамичное».

Тем не менее посол Украины в Польше признал, что странам еще нужно время, «чтобы прояснить позиции», касающиеся исторической политики.