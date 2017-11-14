Роскомнадзор добился блокировки 10 пиратских сайтов-«зеркал»

Москва, 14 ноября. Мосгорсуд постановил заблокировать 10 пиратских сайтов-«зеркал», которые Роскомнадзор уличил в нарушении авторских прав, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор внес в реестр нарушителей законодательства 10 сайтов, которые распространяли пиратский контент в Сети. В основном это были онлайн-кинотеатры, музыкальные порталы, а также торрент-трекеры.

К услугам мошенников могли прибегать от 67 тысяч до 33 миллионов человек в месяц: свидетельствуют показатели посещаемости порталов. Таким образом, владельцы сайтов наносили весьма серьезный урон настоящим правообладателям контента.

«На основании решений Минкомсвязи России операторы связи прекратили доступ к 10 сайтам — «зеркалам» пиратских интернет-ресурсов, распространяющим мультимедийный контент с нарушением прав на интеллектуальную собственность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что речь идет о таких порталах, как kinoprofi-online.club, rutracker.cr, bigcinema.club, my-hit.fm, vmuzike.ru, kinoleila.ru, muzuka.me, kinobar.cc, kinogo-net.co, bigcinema-online.ru.