Медведев поделился впечатлениями от ужина с Трампом на саммите АСЕАН

Москва, 14 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с президентом США Дональдом Трампом всемирную историю, обсудив Вторую мировую войну.

Отметим, что глава российского правительства встретился с американским лидером во время гала-ужина на саммите АСЕАН 12 ноября.

«Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом Соединенных Штатов Америки, у нас было общение в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН», — рассказал Медведев.

Он также назвал американского президента открытым и доброжелательным человеком, с которым можно обсудить различные темы.

В ходе беседы Медведев и Трамп подняли вопросы Второй мировой войны.

Напомним, что 11 ноября на саммите АТЭС прошла встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Они подготовили совместное заявление по Сирии, документ по которому был курирован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.