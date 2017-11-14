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Медведев поделился впечатлениями от ужина с Трампом на саммите АСЕАН
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    Медведев поделился впечатлениями от ужина с Трампом на саммите АСЕАН

    14:22  14 Ноября 2017  /обновлено: 14:28  14 Ноября 2017
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    Медведев поделился впечатленииями от ужина с Трампом на саммите АСЕАН

    Москва, 14 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с президентом США Дональдом Трампом всемирную историю, обсудив Вторую мировую войну.

    Отметим, что глава российского правительства встретился с американским лидером во время гала-ужина на саммите АСЕАН 12 ноября.

    «Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом Соединенных Штатов Америки, у нас было общение в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН», — рассказал Медведев.

    Он также назвал американского президента открытым и доброжелательным человеком, с которым можно обсудить различные темы.

    В ходе беседы Медведев и Трамп подняли вопросы Второй мировой войны.

    Медведев поделился впечатленииями от ужина с Трампом на саммите АСЕАН

    Напомним, что 11 ноября на саммите АТЭС прошла встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Они подготовили совместное заявление по Сирии, документ по которому был курирован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

    Автор: Дима Оленин
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    #трамп #медведев #атэс #асеан
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