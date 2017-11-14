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Украина
Киев отказался от идеи разорвать дипотношения с Москвой
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    Киев отказался от идеи разорвать дипотношения с Москвой

    14:51  14 Ноября 2017
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    Киев отказался от идеи разорвать дипотношения с Москвой

    Киев, 14 ноября. В комитете Рады по нацбезопасности и обороне решили отказаться от упоминания в законопроекте по Донбассу о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил секретарь комитета депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. 

    Представитель комитета по нацбезопасности и обороне украинского парламента Иван Винник заявил, что из законопроекта по Донбассу исключат упоминание о разрыве дипломатических отношений с Россией. Рада отказалась от идеи разорвать дипотношения с Россией, чтобы сохранить «четкое распределение ветвей власти».

    «Мы консенсусно согласовали, что это вопрос разрыва дипотношений  — это полномочия исключительно исполнительной ветви власти. Чтобы сохранить четкое распределение и независимость ветвей власти… мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон» — сказал парламентарий. 

    Киев отказался от идеи разорвать дипотношения с Москвой

    По словам спикера Рады Андрея Парубия, судьбу поправки о разрыве дипотношений с Россией определят депутаты 16 ноября. Он отметил, что к законопроекту подготовлены еще две поправки, их внесли на рассмотрение комитета и парламента. 

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #донбасс #украина
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