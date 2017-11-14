Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Индия разблокировала доступ к соцсети «ВКонтакте»
Новости Сирии
Российские ученые завершили создание 3D-модели Пальмиры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские ученые завершили создание 3D-модели Пальмиры

    14:08  14 Ноября 2017
    50

    Российские ученые завершили создание 3D-модели Пальмиры

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Сотрудники Института истории материальной культуры РАН завершили работу над созданием трехмерной модели древней Пальмиры.

    Начальник экспедиции в Пальмиру Наталья Соловьева рассказала, что трехмерная модель древнего города будет передана властям Сирии уже 18 ноября текущего года во время Конгресса сирийского национального диалога, сообщает RT. Работа над ее созданием началась еще в сентябре 2016 года с аэрофотосъемки, проведенной над Пальмирой.

    Законченная модель может оказаться последней фиксацией знаменитых архитектурных и исторических памятников объекта наследия ЮНЕСКО. Над моделью работали специалисты Института материальной культуры, сотрудники Эрмитажа и фирмы «Геоскан». Электронная копия станет не только уникальным инструментом для реставраторов, архитекторов и археологов, но и поможет проводить мониторинг состояния объектов наследия древнего города Пальмира.

    Российские ученые завершили создание 3D-модели Пальмиры

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #пальмира #ран #модель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        1736
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        2017
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        887
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1746