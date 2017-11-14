Российские ученые завершили создание 3D-модели Пальмиры

Санкт-Петербург, 14 ноября. Сотрудники Института истории материальной культуры РАН завершили работу над созданием трехмерной модели древней Пальмиры.

Начальник экспедиции в Пальмиру Наталья Соловьева рассказала, что трехмерная модель древнего города будет передана властям Сирии уже 18 ноября текущего года во время Конгресса сирийского национального диалога, сообщает RT. Работа над ее созданием началась еще в сентябре 2016 года с аэрофотосъемки, проведенной над Пальмирой.

Законченная модель может оказаться последней фиксацией знаменитых архитектурных и исторических памятников объекта наследия ЮНЕСКО. Над моделью работали специалисты Института материальной культуры, сотрудники Эрмитажа и фирмы «Геоскан». Электронная копия станет не только уникальным инструментом для реставраторов, архитекторов и археологов, но и поможет проводить мониторинг состояния объектов наследия древнего города Пальмира.