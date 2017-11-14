Производитель пылесосов Dyson выпустит электрокар с автопилотом

Лондон, 14 ноября. Английская компания-производитель бытовых электроприборов Dyson планирует выпустить в 2020 году собственный электромобиль, оборудованный эксклюзивными твердотельными батареями бренда. Об этом заявил президент компании Джеймс Дайсон.

По его словам, первый электрокар Dyson получит некоторые беспилотные функции. Впрочем, он не стал раскрывать детали проекта. По имеющимся данным, собирать электрокар планируют из собственных компонентов, чтобы не сотрудничать с другими компаниями.

В настоящее время руководство Dyson не решило, где конкретно будет налажено производство: в Великобритании или Азии.

Напомним, минувшей осенью компания рассказала о планах выпускать линейку электромобилей со своими твердотельными батареями.

Многие эксперты с юмором отреагировали на заявление, дизайнеры стали рисовать «пылесосомобили», поскольку именно с производством этой техники ассоциируется компания Dyson.