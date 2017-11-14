Сирия, 14 ноября. «Нусра»*** обвиняет «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» в похищении женщин и детей в западной части Алеппо. Подполковник САА погиб в результате атаки смертника ИГ1 в районе аэропорта Дейр-эз-Зора. САА при поддержке ВКС РФ продвинулась в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку армии САР и ее союзникам в провинциях Хама и Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками в районе Восточной Гуты Дамаска; возобновили наступление на острове Кати в Дейр-эз-Зоре; потеряли подполковника САА во время теракта ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: направило террориста-смертника к позициям САА в районе аэропорта Дейр-эз-Зора; потеряло пять деревень в районе сирийско-иракской границы у города Аль-Каим в иракской провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает столкновения с САА в юго-западной части Дамаска; заявляет, что «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» похищает мирных жителей на западе Алеппо; утратила деревни Рабия, Мувайла и Тель-Махасар к северо-востоку от Хамы.

Курды: захватили город Шахиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Продолжаются перестрелки между правительственной армией и боевиками формирования «Файлак Ар-Рахман» в квартале Джобар в Восточной Гуте, передает военный источник в сети Twitter (athadsy65). Одновременно сирийские войска ведут бои с радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1 в районе населенного пункта Бейт Джинн на юго-западе провинции. О потерях сторон не сообщается.

К югу от столицы вновь обострилось противостояние между исламистами объединения «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства»1. По информации новостного агентства Damascus Now, после того как радикалы «Ан-Нусры» застрелили одного из ИГИЛовцев в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук, противники объявили полную боевую готовность. Напомним, на данных территориях располагаются анклавы ИГИЛ1 и боевиков вооруженной оппозиции, между которыми регулярно происходят столкновения.

Провинция Алеппо

Местные жители населенного пункта Такад, расположенного западнее столицы провинции, заявили, что боевики антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» дезинформируют другие формирования вооруженной оппозиции, сообщая о том, что группировка «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки» похищает женщин и детей. Как сообщает Twitter-канал (monsser28), ответственными за постоянные налеты на мирные деревни являются исламисты «Джебхат Ан-Нусры», стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) возобновила наступление на острове Кати, после очередной попытки провести переговоры с полевыми командирами «Исламского государства» о сдаче острова. Напомним, в заложниках у террористов находится множество мирных жителей, что значительно осложняет операцию по освобождению Хувейджат Кати. Правительственные войска и их союзники благополучно эвакуируют жителей, создавая безопасные коридоры. Поддержку подразделениям САР оказывают российские военные самолеты. Напомним, ВКС РФ оказали значительное влияние на разрешение сирийского конфликта и намерены сыграть ключевую роль в освобождении территорий вдоль магистрали Меядин — Абу Кемаль.

Тем временем, как передает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1), террорист-смертник ИГИЛ пробрался к позициям войск САР в районе аэропорта Дейр-эз-Зора и активировал на себе взрывное устройство. В результате взрыва был убит подполковник правительственной армии Юсеф Аль-Айни.

Сирийские демократические силы**** (SDF) продвинулись далее на юг вдоль восточного побережья реки Евфрат. Как передает новостной портал Al Masdar News, курдские отряды захватили город Шахиль, расположенный в 40 километрах к юго-востоку от столицы провинции. В ходе перестрелок и наземного наступления курдов были уничтожены 11 радикалов, а также военный пикап террористической группировки. Также курдам удалось захватить несколько пулеметов террористов. Местные активисты, тем не менее, не подтверждают сообщения об ожесточенных столкновениях, а, напротив, утверждают, что большую часть населенных пунктов бойцы SDF получили без боя, договорившись с ИГИЛовцами об их добровольной сдаче в обмен на высокие посты в администрации курдов. Напомним, несколько раз поступали сообщения о том, что террористы переходят на подконтрольные курдам территории. Более того, из зоны боевых действий главарей ИГ эвакуировал десант США.

Провинция Хама

САА и ее союзники продолжают продвигаться северо-восточнее Хамы. В результате последних столкновений были освобождены деревни Рабия, Мувайла и Тель-Махасар. Ранее правительственные силы также отбили у исламистов «Джебхат Ан-Нусры» населенные пункты Дума и Сарха Каблия. Укрепрайоны боевиков подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам, а также массированным атакам российских ВКС, в результате чего радикалы были вынуждены оставить свои позиции и бежать. Несколько террористов были ликвидированы в ходе противостояния. Об этом сообщает информационный портал Arab World.

Оппозиционное информагентство SMART News Agency также сообщает об ударах Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Аль-Латамина.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают военную операцию по зачистке от террористов «Исламского государства» провинции Аль-Анбар, граничащей с территорией Сирийской арабской республики (САР). Действуя совместно с ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби», иракские войска пересекли реку Евфрат в районе сирийско-иракской границы и освободили пять небольших поселений, передает агентство новостей Al Masdar News. Таким образом, правительственные силы немного расширили буферную зону вокруг освобожденного ранее города Аль-Каим.

Между тем боевики массово бегут из населенного пункта Рава. Напомним, вооруженные силы Ирака заняли окраины города. Кроме того, на стороне иракских подразделений и их союзников также выступают мирные жители, сообщает информационный портал Al Sumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)