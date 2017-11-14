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Зенитно-ракетный комплекс «Круг»
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    Зенитно-ракетный комплекс «Круг»

    16:03  14 Ноября 2017
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    «Круг» — это зенитно-ракетный комплекс (индекс ГРАУ — 2К11, по классификации  НАТО — SA-4 Ganef), один из первых комплексов восковой противоздушной обороны средней дальности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.   

    В 1950-е СССР затрачивал огромные ресурсы на разработку стационарных ракетных систем объектовой противоздушной обороны. Однако постепенно появилась идея использовать ракетную технику и для непосредственного прикрытия войск. Для изучения такой возможности в 1956-1958 годах были запущены проекты по так называемым «Теме 2» и «Теме 3», а также была запущена ОКР «Круг». Результатом и стал мобильный ракетный комплекс, предназначенный для нужд ПВО сухопутных войск.

    Испытания зенитно-ракетного комплекса начались в конце 1959 года и сопровождались серьезным процентом неудачи. Проблемы продолжались вплоть до июня 1964 года. 3 февраля 1965 года зенитно-ракетный комплекс «Круг» был принят на вооружение ПВО сухопутных войск.

    «Круг» состоял из станции наведения ракет 1С32, станции обнаружения целей 1С12, самоходной пусковой установки 2П24 с двумя ракетами 3М8, а также транспортно-заряжающей машины 2Т6. Кроме того, штатные подразделения ЗРК были зенитными ракетными дивизионами из трех батарей (по три пусковые и одна станция наведения в каждой). Эти машины работали на гусеничных шасси с высокой проходимостью, поскольку это было главным требованием для сопровождения войсковых колонн на марше.

    Зенитно-ракетный комплекс «Круг»

    «Круг» совершенствовался. Так, в 1967 году появилась версия 2К11А «Круг-А», которая получила возможность работать по воздушным целям, идущим на малой высоте. В 1971 и 1974 года были приняты на вооружение модернизированные версии «Круг-М» и «Круг-М1».

    Зенитно-ракетный комплекс «Круг» одновременно обстреливал одну цель одной ракетой. Максимальная скорость поражаемых целей составляет 800 метров в секунду (1000 метров в секунду у «Круг-М1). Вероятность поражения одной ракетой современного комплекса тактического истребителя (типа F-4CPhantom I. I. или F-105D Thunderchief) составляла 70 процентов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #зрк #ракеты #армия
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