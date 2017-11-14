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Стало известно, какие предложения США по Донбассу Волкер передал Суркову
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    Стало известно, какие предложения США по Донбассу Волкер передал Суркову

    14:17  14 Ноября 2017
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    Стало известно, какие предложения США по Донбассу Волкер передал Суркову
    Вашингтон, 14 ноября. США предложили расширить зону присутствия миротворцев в Донбассе, не ограничиваясь несколькими постами на линии соприкосновения, а также увеличить численный состав миссии и расширить ее полномочия. 

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, этими пунктами американская сторона предложила дополнить предложенный Россией проект резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе.

    При этом собеседник «Интерфакса» указал на имеющиеся расхождения в понимании концепции присутствия миссии, нот отметил и «точки соприкосновения». В целом, по его словам, работа конструктивная. 

    «Не исключена еще одна встреча до конца года в аналогичном формате. Этот вопрос обсуждается. Решения пока нет», — заключил он.

    О том, что размещение миротворцев ООН в Донбассе могло бы помочь разрешению конфликта на юго-востоке Украины в сентябре заявлял президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер при этом подчеркнул, что миротворцы с должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях, а также исполнять только функцию обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. 
    Киев при этом настаивает на том, что миротворцы ООН должны быть размещены и на границе России и Украины. 

    Как сообщалось ранее, сам Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что «американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза – двадцать девять абзацев».

     «Три из них наша делегация сочла приемлемыми», – уточнил он. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #донбасс #сурков #миротворцы #волкер
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