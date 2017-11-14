Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Индия разблокировала доступ к соцсети «ВКонтакте»
Весь мир
США оказывают прямую поддержку ИГИЛ в Сирии — Минобороны РФ​​​​​​​
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США оказывают прямую поддержку ИГИЛ в Сирии — Минобороны РФ​​​​​​​

    13:54  14 Ноября 2017
    200

    США оказывают прямую поддержку ИГИЛ в Сирии — Минобороны РФ​​​​​​​

    Москва, 14 ноября. В министерстве обороны России сообщили, что последние действия США в Сирии доказывают прямую поддержку Штатов боевикам «Исламского государства»1.

    В военном ведомстве РФ подчеркнули, что операция сирийской армии по освобождению населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор выявила факты, подтверждающие поддержку США боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Среди прочих доказательств МО РФ сообщило, что американцы отказались наносить авиационный удар по колонне игиловцев, которые отступали из Абу-Кемаля в направлении границы с Ираком. Штаты мотивировали это тем, что террористы попадают под действие Женевской конвенции. Кроме того, ВВС США препятствовали действиям ВКС РФ по уничтожению боевиков. Это лишний раз доказывает, что Вашингтон только имитирует борьбу с «Халифатом» в Сирии, считают в министерстве обороны России.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #игил #абу-кемаль
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        1736
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        2017
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        887
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1746