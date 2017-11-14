Москва, 14 ноября. В министерстве обороны России сообщили, что последние действия США в Сирии доказывают прямую поддержку Штатов боевикам «Исламского государства»1.

В военном ведомстве РФ подчеркнули, что операция сирийской армии по освобождению населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор выявила факты, подтверждающие поддержку США боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Среди прочих доказательств МО РФ сообщило, что американцы отказались наносить авиационный удар по колонне игиловцев, которые отступали из Абу-Кемаля в направлении границы с Ираком. Штаты мотивировали это тем, что террористы попадают под действие Женевской конвенции. Кроме того, ВВС США препятствовали действиям ВКС РФ по уничтожению боевиков. Это лишний раз доказывает, что Вашингтон только имитирует борьбу с «Халифатом» в Сирии, считают в министерстве обороны России.

#СИРИЯ На запросы командования российской группировки, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики осуществляют в зоне международной коалиции перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в р-не Абу Кемаля, США ответить не смогли pic.twitter.com/j9bQ2ifP37 — Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.