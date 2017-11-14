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Журнал Glamour назвал «Женщиной года» Светлану Лободу
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    Журнал Glamour назвал «Женщиной года» Светлану Лободу

    13:48  14 Ноября 2017
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    Журнал Glamour назвал «Женщиной года» Светлану Лободу

    Москва, 14 ноября. Певица Светлана Лобода стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour. Украинская звезда получила награду из рук редактора журнала Марии Федоровой.

    В разное время «Женщинами года» по версии Glamour становились Наталья Водянова, Алина Кабаева, Вера Брежнева, Равшана Куркова, Надежда Михалкова, Яна Чурикова, Елизавета Боярская, Наталья Чистякова-Ионова, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова и Дина Корзун.

    Кроме того, Лобода одержала победу в номинации «Певица года».

    На торжественную церемонию награждения Светлана пришла в черном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру. Недавно она также сменила цвет волос на более яркий.

    Отметим, что «Мужчиной года» по версии популярного глянцевого журнала стал российский режиссер Федор Бондарчук.

    Напомним, что Светлана Лобода получила широкую известность после выхода песен «Текила-любовь», «Твои глаза», «Случайная», «Пора домой», «20 градусов», «К черту любовь».

    Поклонники Лободы активно поздравили ее с победой в социальных сетях:

    «Поздравлению, прекрасная награда для достойной женщины!»

    «Самая очаровательная! Поздравляю»

    Автор: Дима Оленин
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    #светлана лобода #glamour
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