Журнал Glamour назвал «Женщиной года» Светлану Лободу

Москва, 14 ноября. Певица Светлана Лобода стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour. Украинская звезда получила награду из рук редактора журнала Марии Федоровой.

В разное время «Женщинами года» по версии Glamour становились Наталья Водянова, Алина Кабаева, Вера Брежнева, Равшана Куркова, Надежда Михалкова, Яна Чурикова, Елизавета Боярская, Наталья Чистякова-Ионова, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова и Дина Корзун.

Кроме того, Лобода одержала победу в номинации «Певица года».

На торжественную церемонию награждения Светлана пришла в черном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру. Недавно она также сменила цвет волос на более яркий.

Главная - наша ????‍♀️????@glamour_russia @mashildaglam ❤️#женщинагода2017 #певицагода2017 A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Nov 13, 2017 at 3:15pm PST

Отметим, что «Мужчиной года» по версии популярного глянцевого журнала стал российский режиссер Федор Бондарчук.

Напомним, что Светлана Лобода получила широкую известность после выхода песен «Текила-любовь», «Твои глаза», «Случайная», «Пора домой», «20 градусов», «К черту любовь».

Поклонники Лободы активно поздравили ее с победой в социальных сетях:

«Поздравлению, прекрасная награда для достойной женщины!»