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Политика
Рогозин: Технологическая война против России велась по всем фронтам
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    Рогозин: Технологическая война против России велась по всем фронтам

    14:25  14 Ноября 2017
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    Рогозин сравнил антироссийские санкции с технологической войной

    Москва, 14 ноября. Западные санкции, которые были введены в отношении российских промышленных предприятий, можно считать объявлением технологической войны. Об этом заявил во вторник заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

    Политик напомнил о том, что он находится под санкциями с 2014 года.

    «Представьте себе, мы неожиданно напоролись на это беззаконие с их стороны, и для нас это была внезапная технологическая агрессия, по сути дела, технологическая война, которая велась по всем фронтам. Но мы собрались очень быстро», — отметил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

    Как ранее сообщал телеканал «360», премьер-министр России Дмитрий Медведев считает санкции инструментом конкурентной борьбы. Кроме того, премьера беспокоит нестабильность на мировых сырьевых рынках.

    Автор: Василий Съедин
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    #санкции #рогозин
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