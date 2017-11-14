Рогозин: Технологическая война против России велась по всем фронтам

Москва, 14 ноября. Западные санкции, которые были введены в отношении российских промышленных предприятий, можно считать объявлением технологической войны. Об этом заявил во вторник заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

Политик напомнил о том, что он находится под санкциями с 2014 года.

«Представьте себе, мы неожиданно напоролись на это беззаконие с их стороны, и для нас это была внезапная технологическая агрессия, по сути дела, технологическая война, которая велась по всем фронтам. Но мы собрались очень быстро», — отметил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее сообщал телеканал «360», премьер-министр России Дмитрий Медведев считает санкции инструментом конкурентной борьбы. Кроме того, премьера беспокоит нестабильность на мировых сырьевых рынках.