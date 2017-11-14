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Китайская Brilliance назвала дату выхода нового кроссовера V6
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    Китайская Brilliance назвала дату выхода нового кроссовера V6

    13:42  14 Ноября 2017
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    Китайская Brilliance назвала дату выхода нового кроссовера V6

    Пекин, 14 ноября. Китайский автопроизводитель Brilliance представит две новинки к концу текущего года.

    14 ноября в Сети были опубликованы официальные тизер-фото кроссовера Brilliance V6, являющегося следующим поколением модели V5, передает «Ньюинформ». Сообщается, что длина автомобиля — 4620 мм, ширина — 1922 мм, а высота — 1734 мм.

    По информации СМИ, переднеприводный Brilliance V6 получит 1,5-литровый турбодвигатель в 152 л.с. На выбор автолюбителей будут предоставлены механическая коробка передач или автоматический вариатор.

    Продажи V6 на родине начнутся в конце 2017 года. О планах поставок на российский рынок представители Brilliance не сообщают.

    Напомним, ранее китайский SAIC и GM представили «убийцу» Hyundai Creta — семиместный кроссовер Baojun 530.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #китай #авто
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