Китайская Brilliance назвала дату выхода нового кроссовера V6

Пекин, 14 ноября. Китайский автопроизводитель Brilliance представит две новинки к концу текущего года.

14 ноября в Сети были опубликованы официальные тизер-фото кроссовера Brilliance V6, являющегося следующим поколением модели V5, передает «Ньюинформ». Сообщается, что длина автомобиля — 4620 мм, ширина — 1922 мм, а высота — 1734 мм.

По информации СМИ, переднеприводный Brilliance V6 получит 1,5-литровый турбодвигатель в 152 л.с. На выбор автолюбителей будут предоставлены механическая коробка передач или автоматический вариатор.

Продажи V6 на родине начнутся в конце 2017 года. О планах поставок на российский рынок представители Brilliance не сообщают.

Напомним, ранее китайский SAIC и GM представили «убийцу» Hyundai Creta — семиместный кроссовер Baojun 530.