В Госдуме заявили, что российские СМИ могут попасть под закон об иноагентах

Москва, 14 ноября. Депутат Госдумы Леонид Левин заявил, что российские СМИ с долей зарубежного финансирования могут попасть под будущий закон о СМИ-иностранных агентах.

В думском комитете по информполитике прокомментировали вопрос о будущем законе о СМИ-иноагентах. По словам главы комитета нижней палаты парламента Леонида Левина, СМИ с долей зарубежного финансирования могут попасть под действие закона.

«У нас появляется новое понятие «иностранное СМИ» — это любая организация, которая получает финансирование не только в России, но и из-за границы. Поэтому под это понятие может попасть любой ресурс, в том числе и российский», — отметил Левин.

Отметим, что в Госдуме намерены поддержать закон о СМИ-иноагентах 15 ноября. По словам сенатора Андрея Климова, данный законопроект является ответной мерой после действий Вашингтона в отношении RT и Sputnik.

«Это не меры против конкретной страны, мы говорим о зеркальном ответе по конкретному поводу. Мы исходили из того, что на территории РФ иностранные СМИ должны иметь такие же комфортные условия, как и наши журналисты у них. Мы должны внести поправки в том числе и в своем законодательстве. Источник проблем не в Москве, а в Вашингтоне», — сказал сенатор, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.



