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Украина
Украинская журналистка рассказала, как США «опять обманули» Киев
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    Украинская журналистка рассказала, как США «опять обманули» Киев

    14:24  14 Ноября 2017
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    Украинская журналистка рассказала об обмане Киева США в эфире российского ТВ

    Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала о том, как США «опять обманули» власти Украины.

    Присутствующие в студии эксперты обсуждали военный бюджет Америки на 2018 год, он составляет 700 миллиардов долларов. Из этой суммы 350 миллионов будет выделено Украине. Причем Киев сможет получить лишь половину суммы, оставшиеся средства будут заморожены до тех пор, пока власти Украины не проведут реформу в области обороны.

    Военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин предположил, что Украина направит деньги, полученные от США, на закупку вооружения, но его эмоционально перебила Янина Соколовская.

    «Какая закупка? Каких вооружений? Половина денег будет заморожена, половина уйдет на американских инструкторов, которые работают на Яворовском полигоне. Ничего от этих денег Украина не увидит. Все уйдет на зарплаты инструкторам», — заявила Соколовская.

    Ведущий программы Артем Шейнин спросил у журналистки, не обманывают ли США Украину.

    «Опять обманули. Это не то, что мы просили», — признала Соколовская.

    Автор: Михаил Блинов
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    #сша #украина
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