Киев попросил ЕС продвигать скучные новости ради спасения имиджа Украины

Киев, 14 ноября. Евросоюз должен помочь Киеву с продвижением скучных, но позитивных новостей про Украину среди европейцев, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе обратилась к европейским коллегам с просьбой помочь в продвижении позитивных новостей про Украину. Она отметила, что из-за их недостатка в Евросоюзе у европейцев складывается негативный имидж страны, что приводит к протестам в связи со сближением Украины и ЕС.

«Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом», — призывает вице-премьер Украины.

Она призналась, что у украинских политиков нет возможности продвигать позитивные новости в европейские СМИ.

Однако далеко не новости из Украины можно назвать позитивными, даже если они не касаются конфликта в стране. Так, например, ранее стало известно, что во Львовской области школьницы устроили вечеринку и фотосессию на кладбище.