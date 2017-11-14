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Украина
Киев попросил ЕС продвигать скучные новости ради спасения имиджа Украины
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    Киев попросил ЕС продвигать скучные новости ради спасения имиджа Украины

    15:02  14 Ноября 2017
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    Киев попросил ЕС продвигать скучные новости ради спасения имиджа Украины

    Киев, 14 ноября. Евросоюз должен помочь Киеву с продвижением скучных, но позитивных новостей про Украину среди европейцев, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Климпуш-Цинцадзе обратилась к европейским коллегам с просьбой помочь в продвижении позитивных новостей про Украину. Она отметила, что из-за их недостатка в Евросоюзе у европейцев складывается негативный имидж страны, что приводит к протестам в связи со сближением Украины и ЕС.

    «Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом», — призывает вице-премьер Украины.

    Она призналась, что у украинских политиков нет возможности продвигать позитивные новости в европейские СМИ.

    Киев попросил ЕС продвигать скучные новости ради спасения имиджа Украины

    Однако далеко не новости из Украины можно назвать позитивными, даже если они не касаются конфликта в стране. Так, например, ранее стало известно, что во Львовской области школьницы устроили вечеринку и фотосессию на кладбище.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #евросоюз #украина #сми #новости #вице-премьер #климпуш-цинцадзе
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