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Минобороны РФ обеспокоено растущей активностью ИГ в Афганистане
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    Минобороны РФ обеспокоено растущей активностью ИГ в Афганистане

    13:30  14 Ноября 2017  /обновлено: 14:07  14 Ноября 2017
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    Минобороны РФ обеспокоено растущей активностью ИГ в Афганистане

    Москва, 14 ноября. Минобороны России обеспокоено ситуацией в Афганистане, где наиболее активно растет численность формирований запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. Об этом заявил командующий войсками ЦВО Владимир Зарудницкий в ходе церемонии открытия Коллективных сил ОДКБ в Таджикистане.

    «Говорить о завершении борьбы с международным терроризмом на территории Ближнего Востока преждевременно. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где рост численности формирований ИГИЛ1 мы оцениваем как наиболее динамичный», — цитирует Зарудницкого агентство РИА Новости.

    Напомним, что учения проходят недалеко от границы Афганистана. В них принимают участие военные силы Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в маневрах будут задействованы боле 5 тысяч человек, 60 самолетов и вертолетов, более 1,5 тысячи вооружений.

    Зарудницкий считает, что необходимость проведения учений обусловлена военно-политической обстановкой в Центрально-Азиатском регионе. В первую очередь в контексте миграции террористов ИГИЛ, которых «выдавливают из Сирии и Ирака».

    Все это угрожает безопасности Афганистана и соседних государств.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #афганистан #игил
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