Кемерово, 14 ноября. Новогоднюю ель начали устанавливать на главной площади Кемерова — площади Советов.

Светодинамическая ель будет смонтирована на площади Советов до конца ноября. На данный момент монтаж ели начался с установки основания, сообщает «Газета Кемерова». Каркас ели будет высотой 20,5 метров. Искусственное дерево соберут из двух тысяч хвойных веток, в них будет вплетено 48 светодиодов трех цветов: синего, красного и белого.

На вершине ели будет «Роза ветров» — конструкция из 50 светодиодных звезд и 221 метра разноцветных гирлянд. Ель будет сиять разными подсветками,можно будет насладиться десятью вариантами подстветок.

На главной площади Кузбасса будут установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, будет представлена световая композиция «В гостях у сказки». Жители и гости города смогут увидеть ледяные фигуры героев из любимых мультфильмов.