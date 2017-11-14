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Новогоднюю ель начали устанавливать на главной площади Кемерова
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    Новогоднюю ель начали устанавливать на главной площади Кемерова

    13:39  14 Ноября 2017
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    Новогоднюю ель начали устанавливать на главной площади Кемерова

    Кемерово, 14 ноября. Новогоднюю ель начали устанавливать на главной площади Кемерова — площади Советов.

    Светодинамическая ель будет смонтирована на площади Советов до конца ноября. На данный момент монтаж ели начался с установки основания, сообщает «Газета Кемерова». Каркас ели будет высотой 20,5 метров. Искусственное дерево соберут из двух тысяч хвойных веток, в них будет вплетено 48 светодиодов трех цветов: синего, красного и белого.

    На вершине ели будет «Роза ветров» — конструкция из 50 светодиодных звезд и 221 метра разноцветных гирлянд. Ель будет сиять разными подсветками,можно будет насладиться десятью вариантами подстветок. 

    На главной площади Кузбасса будут установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, будет представлена световая композиция «В гостях у сказки». Жители и гости города смогут увидеть ледяные фигуры героев из любимых мультфильмов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кемерово #новогодняя елка
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