Эксперт рассказал, как спутники «Репей» узнают секреты потенциального противника

Первый спутник новой отечественной системы радиоэлектронной разведки «Репей» отправится в космос в 2018 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главный штаб ВКС России.

Это уникальный космический аппарат, который будет заниматься перехватом секретной информации потенциального противника, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По данным издания, спутники системы «Репей» будут обнаруживать вражеские радиолокационные станции, радиопередатчики, смогут фиксировать пуски ракет. Бортовое оборудование и вычислительные системы дадут им возможность перехватывать разведданные, передаваемые электронными устройствами противника, проводить анализ и выдавать их на наземные станции. Все это позволит российскому командованию получать оперативную и объективную информацию об активности войск противника в любой точке земного шара.

«Причем это будет не просто один аппарат, речь идет о двух изделиях: «Репей-В» и «Репей-С». Первый спутник будет летать на высокой эллиптической орбите, а второй — на геостационарной. У них схожая задача — радиотехническая и радиоэлектронная разведка в интересах Минобороны РФ, они будут работать дуэтом. В качестве передатчика информации выступят спутники «Гонец». Вот такое трио, находящееся на орбите, должно по замыслу разработчиков и по техническому заданию Минобороны, выполнять задачи, необходимые для получения самой свежей стратегической информации», — поясняет российский эксперт.

По словам собеседника ФАН, радиотехнические данные, в отличие от «объектовой информации», которая поставляется спутниками визуальной разведки, более независима от других факторов — на нее не влияет облачность, осадки и т.д.

«Системы спутников «Репей» видят сквозь облака и замечают сигнатуру всех военных объектов, которые проводят как в боевом, так и в штатном режиме. Они могут фиксировать РЛС (радиолокационные станции — прим. ред.) и наземные станции связи, снимают «картинку» и в этот же момент определяют местоположение военных объектов противника. Даже замаскированных. Работают по наземным, надводным и воздушным объектам», — продолжает военный аналитик.

Что касается фиксации пуска ракет — эта «опция» позволяет отслеживать снаряды, использующие радиотехнические устройства: систему GPS, отклик навигационных спутников, работу наземных станций РЛС для наведения на объекты.

«Репей» — хорошая система, и она должна прийти на смену советским спутникам РТР (радиотехнической разведки — прим. ФАН), группировка которых постепенно сходила с орбиты. Но есть и проблемы — у нас, в отличие от США, очень маленькая группировка спутников военного назначения. Американцы же активно наращивают количество своих космических аппаратов. Их основные системы сейчас — это спутники «Ментор», но помимо них в распоряжении военного командования Пентагона имеются «Магнумы», «Джамситы», «Шале». В общей сложности, их группировка насчитывает 60 аппаратов. К тому же в их системе СПРН (система предупреждения о ракетном нападении — прим. ред.) развернуто 13 спутников «СБИРС». Да, пока мы проигрываем по количеству аппаратов, но мы всегда брали не числом, а качеством наших устройств — так будет и здесь, просто надо подождать», — заключил Леонков.

Отметим, запуск первого космического аппарата системы «Репей» планируется на 2018 год. Впервые данные о космических аппаратах радиотехнической разведки соответствующей системы появились летом этого года, во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в ИСС (Железногорск, Красноярский край). На одном из плакатов, продемонстрированных делегации, содержалась информация о ранее неизвестных спутниках «Репей-С» и «Репей-В».