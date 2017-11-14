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Путин взял под контроль ситуацию с трубами «Газпрома» в ХМАО
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    Путин взял под контроль ситуацию с трубами «Газпрома» в ХМАО

    16:00  14 Ноября 2017
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    Путин взял под контроль ситуацию с трубами «Газпрома» в ХМАО

    Ханты-Мансийск, 14 ноября. Ситуация с охранными зонами трубопроводов югорских дочерних компаний «Газпрома», в которые попали жилые дома, взята под контроль главы российского государства Владимира Путина. Об этом во вторник заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе пресс-конференции. 

    Она подчеркнула, что российский президент дал соответствующие поручения.

    «Нам внутри региона не хватало федерального участия в разрешении этой проблемы», — отметила Комарова. 

    Путин взял под контроль ситуацию с трубами «Газпрома» в ХМАО

    По ее словам, при размещении конденсатопровода брали во внимание только земельное законодательство, но не учитывали Гражданский кодекс. Комарова уточнила, что на тот момент никто не подумал о людях, передает «URA.RU».

    Напомним, вопрос о сносе жилых домов, которые попали в охранную зону газопроводов, прозвучал в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня 2017 года.

    Тогда лидер РФ подчеркнул, что «Газпром» не должен настаивать на сносе жилья, возведенного раньше, чем появились охранные зоны. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #хмао #газпром #югра
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