Путин взял под контроль ситуацию с трубами «Газпрома» в ХМАО

Ханты-Мансийск, 14 ноября. Ситуация с охранными зонами трубопроводов югорских дочерних компаний «Газпрома», в которые попали жилые дома, взята под контроль главы российского государства Владимира Путина. Об этом во вторник заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе пресс-конференции.

Она подчеркнула, что российский президент дал соответствующие поручения.

«Нам внутри региона не хватало федерального участия в разрешении этой проблемы», — отметила Комарова.

По ее словам, при размещении конденсатопровода брали во внимание только земельное законодательство, но не учитывали Гражданский кодекс. Комарова уточнила, что на тот момент никто не подумал о людях, передает «URA.RU».

Напомним, вопрос о сносе жилых домов, которые попали в охранную зону газопроводов, прозвучал в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня 2017 года.

Тогда лидер РФ подчеркнул, что «Газпром» не должен настаивать на сносе жилья, возведенного раньше, чем появились охранные зоны.

Владимир Путин. Биография