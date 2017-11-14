Госдума рассматривает проект закона о штрафе за невыполнение требований депутатов

Москва, 14 ноября. Проект предусматривает административное наказание за невыполнение законных требований депутатов Госдумы и Совфеда.

По мнению автора законопроекта Владимира Сысоева административная ответственность за невыполнение требований депутатов различных уровней обеспечит эффективную реализацию парламентского контроля во всех сферах деятельности Госдумы и Совфеда, пишет RT.

В случае отказа от выполнения требований парламентария или нарушении порядка рассмотрения депутатского запроса Владимир Сысоев предложит ввести штраф до десяти тысяч рублей. На сегодняшний момент закон предусматривает направление повторного запроса в случае несоблюдения срока ответа или при неудовлетворительном ответе. Депутат подчеркнул, что еще ни один чиновник не привлекался к ответственности за подобные действия.