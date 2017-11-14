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Ирак: «Хашд аш-Шааби» перебрасывает дополнительные силы под Эрбиль
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» перебрасывает дополнительные силы под Эрбиль

    13:09  14 Ноября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» перебрасывает дополнительные силы под Эрбиль

    Эрбиль, 14 ноября. Представитель властей курдской автономии Мариван Камал Хасан сообщил, что в районе столицы Иракского Курдистана замечены новые отряды «Хашд аш-Шааби».

    Представитель «Демократической партии Курдистана» заявил, что подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») начали новую мобилизацию и концентрируют силы в населенном пункте Алтун Купри (Прде), расположенном в 50 километрах к юго-востоку от Эрбиля.

    Хасан подчеркнул, что иракская милиция оснащена различными видами вооружения, чиновник отметил, что подразделения находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Эту информацию подтвердил командующий силами пешмерга (курдское ополчение) на данном фронте Камаль Киркуки.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» перебрасывает дополнительные силы под Эрбиль

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #эрбиль
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