Ирак: «Хашд аш-Шааби» перебрасывает дополнительные силы под Эрбиль

Эрбиль, 14 ноября. Представитель властей курдской автономии Мариван Камал Хасан сообщил, что в районе столицы Иракского Курдистана замечены новые отряды «Хашд аш-Шааби».

Представитель «Демократической партии Курдистана» заявил, что подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») начали новую мобилизацию и концентрируют силы в населенном пункте Алтун Купри (Прде), расположенном в 50 километрах к юго-востоку от Эрбиля.

Хасан подчеркнул, что иракская милиция оснащена различными видами вооружения, чиновник отметил, что подразделения находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Эту информацию подтвердил командующий силами пешмерга (курдское ополчение) на данном фронте Камаль Киркуки.