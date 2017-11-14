Трехлетний мальчик погиб под Иркутском, случайно выстрелив из пистолета

Иркутск, 14 ноября. В Ангарске погиб ребенок, выстреливший себе в голову из пистолета родственника.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ, 5 ноября в больницу поступил трехлетний ребенок с огнестрельным ранением головы. Спасти мальчика не удалось, 11 ноября он скончался.

По факту госпитализации ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением оружия». В настоящее время решается вопрос о переквалификации дела в связи со смертью ребенка.

По одной из версий, ребенок нашел у родного дяди травматический пистолет и в ходе игры произвел выстрел в голову. Родственники мальчика находились в соседней комнате. Установлено, что владелец не имел разрешения на оружие.