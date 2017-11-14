Сирия после ИГ: эксперт объяснил, почему США заинтересовались переговорами в Женеве

Американские военные не планируют покидать территорию Сирийской Арабской Республики (САР) даже после окончательного поражения «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, террористическая организация, запрещенная в России).

По словам главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, военный контингент США останется в Сирии до тех пор, пока переговоры по урегулированию гражданского конфликта, проходящие в Женеве, не будут завершены. Присутствие вооруженных сил США в Сирии, настаивает Мэттис, будет способствовать процессу мирного урегулирования ситуации в разоренной войной стране.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, генерал Мэттис вспомнил о женевских переговорах совсем неслучайно. Изначально, отправляя свою войска в Сирии, американцы и их союзники по так называемой антитеррористической коалиции заявляли, что их цель там — освобождение города Ракки.

Теперь, после долгого штурма и разрушительных бомбежек, этот город — в прошлом «столица» самопровозглашенного халифата — находится под контролем проамериканского курдо-арабского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF). По логики их собственных заявлений, звучащих на протяжении последних нескольких лет, американцы должны теперь вывести войска из Сирии. Тем не менее понятно, что делать они этого не хотят. Для того чтобы и дальше оставаться в Сирии, американцам требуется новое основание. Отсюда и внезапное внимание Пентагона к женевскому формату.

«Американцы говорят, пока «Женева» не закончится, их войска останутся в Сирии. Но «Женева» может никогда не закончиться. По моему мнению, изначально все эти встречи и совещания не имели целью достичь какого-то результата. По крайней мере, они не имели целью достичь результата, нужного сирийскому народу. Теперь, в принципе, на женевской площадке уже вряд ли что-либо можно достичь. Переговоры там могут не завершиться никогда. Таким образом, что на самом деле хочет сказать Мэттис, так это то, что американские войска останутся в Сирии еще долго. Возможно даже — на перманентной основе. Чтобы получить оправдание своему военному присутствию в Сирии, США и заинтересовались «Женевой», — заявил Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Изначально война с международным терроризмом — с ИГ — была лишь прикрытием для их амбиций на Ближнем Востоке. В реальности проамериканская коалиция никогда особо и не стремилась изгнать игиловцев из Сирии. Террористов удалось практически полностью выдавить с территории САР никак не благодаря американцам, но лишь усилиями ВКС РФ и сирийских правительственных войск.

«Американцы ведут весьма двуличную политику на Ближнем Востоке, и она никак не способствует урегулированию ситуации в богатом на конфликты регионе. Американцы хотят сохранить свое военно присутствие там под любым предлогом, несмотря на то, что все их усилия там обернулись большой кровью. Заявление Мэттиса происходит на фоне наступления на юге провинции Дамаск в районе лагеря «Ярмук». Оно также совпадает с усилившейся активностью «Свободной сирийской армии» (ССА). По моему, это очень показательно, что каждый раз слова главы американского Минобороны сопровождаются все более агрессивными действиями врагов правительств Башара Асада и сирийского народа», — отмечает эксперт.

Какими бы там ни было, американцы продолжают находиться на территории Сирии незаконно, продолжает военный эксперт. «Так, в своем заявлении Мэттис также упомянул, что США находятся в Сирии с разрешения ООН. Это неправда. Чтобы коалиция могла действовать там с мандата ООН, требуется одобрение Совета безопасности Организации объединенных наций. Такого одобрения США никто не давал. То, что они смогли заставить какого-то секретаря подписать какой-то документ, якобы «разрешающий» им ввод войск в Сирию для борьбы с ИГ, ничего не меняет», — поясняет Леонков.

«Американцы не собираются расставаться с Сирией безболезненно: и это несмотря на то, что все или почти все поддерживаемые ими группировки терпят крах, а некоторые и вовсе прекратили свое существование. На текущий момент США присутствуют в целом ряде сирийских населенных пунктов. Прежде всего, это Ат-Танф и расположенный рядом с ним лагерь беженцев. Периодически оттуда выходят какие-то боевики, но далеко они не забираются: мы и правительственные силы их быстро уничтожаем. Также это территории, контролируемые курдскими SDF. Пока эти территории остаются в руках США, они могут влиять на будущее Сирии даже после уничтожение «Исламского государства», — резюмирует Алексей Леонков.

1 Организация запрещена на территории РФ.