Москва, 14 ноября. В Афганистане уже находятся 3-4 тыс боевиков ИГ1 (запрещена в России), в том числе из Сирии. Об этом во вторник заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, прямой угрозы вторжения радикалов из Афганистана в Таджикистан в настоящее время нет, но в будущем она существует.

Он также подчеркнул, что обстановка в Афганистане, скорее, ухудшается, передает РИА Новости.

«…Активизировались группировки — небольшие, но, тем не менее, они существуют — это группировки ИГ (запрещена в России)», — отметил Лякин-Фролов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли угроза вторжения боевиков ИГ в Таджикистан, российский посол не исключил такой вариант развития событий.

«По некоторым подсчетам, от 3 до 4 тысяч уже находятся в Афганистане — не только из Сирии… Необходимо думать об этом», — подытожил дипломат.

1 Организация запрещена на территории РФ.