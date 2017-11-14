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Более трех тысяч боевиков, в том числе из Сирии, уже находятся в Афганистане
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    Более трех тысяч боевиков, в том числе из Сирии, уже находятся в Афганистане

    13:03  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:45  14 Ноября 2017
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    Более трех тысяч боевиков, в том числе из Сирии, уже находятся в Афганистане

    Москва, 14 ноября. В Афганистане уже находятся 3-4 тыс боевиков ИГ1 (запрещена в России), в том числе из Сирии. Об этом во вторник заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. 

    По его словам, прямой угрозы вторжения радикалов из Афганистана в Таджикистан в настоящее время нет, но в будущем она существует. 

    Он также подчеркнул, что обстановка в Афганистане, скорее, ухудшается, передает РИА Новости.

    «…Активизировались группировки — небольшие, но, тем не менее, они существуют — это группировки ИГ (запрещена в России)», — отметил Лякин-Фролов.

    Более трех тысяч боевиков, в том числе из Сирии, уже находятся в Афганистане

    Отвечая на вопрос о том, есть ли угроза вторжения боевиков ИГ в Таджикистан, российский посол не исключил такой вариант развития событий.

    «По некоторым подсчетам, от 3 до 4 тысяч уже находятся в Афганистане — не только из Сирии… Необходимо думать об этом», — подытожил дипломат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #иг #афганистан #игил
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