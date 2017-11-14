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Минобороны РФ: Наступление САА на Абу-Кемаль сорвало планы США на восточном берегу Евфрата
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    Минобороны РФ: Наступление САА на Абу-Кемаль сорвало планы США на восточном берегу Евфрата

    13:01  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:14  14 Ноября 2017
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    Минобороны РФ: Наступление САА на Абу-Кемаль сорвало планы США на восточном берегу Евфрата

    Москва, 14 ноября. Наступление войск Сирии при поддержке ВКС РФ на Абу-Кемаль сорвало планы США по созданию «проамериканских» органов власти на восточном берегу Евфрата, заявили в Минобороны РФ. 

    При этом в роли местных «проамериканских» сил, якобы контролирующих город, должны были выступить сами террористы ИГИЛ1, «перекрасившиеся» в цвета Сирийских демократических сил (СДС), уточнили в оборонном ведомстве, подчеркнув также, что это подтверждают обнаруженные в Абу-Кемале флаги СДС. 

    В сообщении Минобороны отмечается, что все эти факты неоспоримо подтверждают то, что Штаты имитируют для международного сообщества «непримиримую борьбу» с международным терроризмом, а на деле «обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ», чтобы террористы восстановили боеспособность, перегруппировались и «продвигали американские интересы на Ближнем Востоке».

    Группировка ИГИЛ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #сирия #наступление #абу-кемаль
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