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Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале
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    Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

    13:00  14 Ноября 2017  /обновлено: 14:21  14 Ноября 2017
    1736

    Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

    Москва, 14 ноября. В Минобороны РФ заявили, что авиация международной коалиции во главе с США пыталась помешать ВКС РФ наносить удары по террористам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в районе сирийского Абу-Кемаля. 

    Как заявили сегодня в Минобороны, самолеты западной коалиции пытались прикрыть отход террористов.

    «Для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля боевиков ИГИЛ1 из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС РФ», — заявили в Минобороны РФ.

    Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

    Для того, чтобы препятствовать действиям ВКС РФ, боевая авиация коалиции входила в воздушное пространство в 15-километровой зоне вокруг города Абу-Кемаль — несмотря на запрет, согласованный Центром совместных воздушных операций. При этом летчики американской коалиции отказались наносить удары по террористам ИГ1, заявив, что террористы — с оружием и на боевой технике — являются «военнопленными».

    Напомним, в Минобороны ранее опровергли слухи о том, что террористы ИГ выбили сирийскую правительственную армию из Абу-Кемаля и заявили, что за минувшую неделю получили неоспоримые доказательства содействия международной коалицией силам ИГ.

    Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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