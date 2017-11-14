Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

Москва, 14 ноября. В Минобороны РФ заявили, что авиация международной коалиции во главе с США пыталась помешать ВКС РФ наносить удары по террористам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в районе сирийского Абу-Кемаля.

Как заявили сегодня в Минобороны, самолеты западной коалиции пытались прикрыть отход террористов.

«Для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля боевиков ИГИЛ1 из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС РФ», — заявили в Минобороны РФ.

Для того, чтобы препятствовать действиям ВКС РФ, боевая авиация коалиции входила в воздушное пространство в 15-километровой зоне вокруг города Абу-Кемаль — несмотря на запрет, согласованный Центром совместных воздушных операций. При этом летчики американской коалиции отказались наносить удары по террористам ИГ1, заявив, что террористы — с оружием и на боевой технике — являются «военнопленными».

Напомним, в Минобороны ранее опровергли слухи о том, что террористы ИГ выбили сирийскую правительственную армию из Абу-Кемаля и заявили, что за минувшую неделю получили неоспоримые доказательства содействия международной коалицией силам ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.