Соседов поддержал Сердючку, назвав идею наказывать артистов за гастроли в РФ «дичайшей»

Певец и шоумен Андрей Данилко, известный в народе как Верка Сердючка, раскритиковал инициативу журналиста Айдера Муждабаева наказывать украинских артистов за гастроли в России. По словам Данилко, «артисты тоже люди», кроме того, в стране есть проблемы поважнее.

Известный журналист, один из наставников прошлых сезонов «X-Фактор Украина» Сергей Соседов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что «ситуация дичайшая», а «Украина сегодня — это больная страна».

«Я не знаю, что там пишут журналисты. Артист, безусловно, вправе выбирать, где ему выступать, куда ездить, где гастролировать, а где не гастролировать. Лишать кого-то лицензии? Я что-то совсем не понимаю. Если стране не угоден артист, его не приглашают в эту страну и просто отказывают в выступлениях. Вот и все. Лишать кого-то и чего-то — это странно и глупо», — комментирует для ФАН Сергей Соседов.

В интервью «Обозревателю» Данилко подчеркнул, что гастроли и выбор страны, в которой они пройдут, это личное дело каждого исполнителя. Кроме того, он добавил, что артисты — тоже люди, которые пытаются «выживать» в нынешних реалиях.

«Других вопросов в стране нет? <…> Артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних «прекрасных» условиях», — заявил артист.

Данилко не видит ничего зазорного в том, что «каждый ищет работу».

«Последний раз, когда я был в России, проезжал гостиницу — в ней половина наших людей. Из Западной Украины работники были и еще кто-то... На них тоже это будет распространяться или как?» — задался вопросом Данилко.

Те артисты, которые критикуют своих коллег за гастроли в России, считает Верка Сердючка, просто завидуют.

«Они с такой трагедией рассказывают об этом. Да, я понимаю, что это принципиальный и очень тонкий вопрос, но артисты тоже люди, — подчеркивает исполнитель. — Им нужно как-то кормить коллективы, обеспечивать студии и выход материалов. И если ты здесь не можешь заработать, если нет того количества работы...».

Данилко не единственный артист, который гастролирует по России. Некоторые из звезд и вовсе обосновались в РФ. На днях в Кремле прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон». Награду получили сразу шестеро украинских музыкантов: Вера Брежнева, Ани Лорак, Таисия Повалий, София Ротару, LOBODA (Светлана Лобода) и Макс Барских. Украинские СМИ раскритиковали выступления артистов. Наиболее активной критике подверглось награждение Софии Ротару, которой заслуженную статуэтку вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Журналисты телеканала ТСН даже связались с ее сыном, чтобы обсудить поведение матери.

«Я могу сказать, что Соня Ротару уже давно не украинская артистка, она советская певица. Лорак и Повалий работают в России, и они персоны non grata на Украине. Они уже давно российские артисты. Они не имеют к Украине никакого отношения. LOBODA – модная украинская артистка, но дома она впала в немилость», — подчеркнул Соседов.

По его мнению, политика не должна действовать на артистов по обе стороны границы.

«На Украине гастролями наших российских артистов теперь занимается СБУ. Именно там решают, кого впускать, а кого не впускать. Это ситуация и идея дикая. Ничего глупее придумать невозможно. Это если бы у нас ФСБ определяла, кому в России выступать, а кому нет. Украина — больная страна, безусловно, — резюмировал собеседник ФАН Сергей Соседов. — Она больна, и очень тяжело. То, что наши артисты теперь не могут выступать на Украине, — это печально, но это плохо для публики, которая ни в чем не виновата. Власть так решает. А публика украинская ждет наших артистов. Меня же тоже убрали из шоу исключительно по политическим причинам».

Напомним, ранее украинский журналист Айдер Муждабаев заявил, что Верховная рада обязана законодательно решить вопрос гастролей украинских артистов в России. Он предложил лишать звезд эстрады лицензий на гастроли в родной стране.