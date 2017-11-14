В Госдуме определили критерии СМИ-иноагентов

Москва, 14 ноября. Депутаты Госдумы определили критерии понятие СМИ- иноагентов, согласовав поправки в закон об информации и в закон о СМИ. В окончательном чтении законопроект примут уже в среду, 15 ноября.

Как сообщил депутат Петр Толстой, в законодательстве появится понятие «иностранное СМИ». Уточнили парламентарии и его критерии: это регистрация за границей, получение средств из-за рубежа или от российских компаний с иностранным финансированием.

«Если СМИ признано иностранным, то оно действует так, как действует НКО-иноагент», – подчеркнул Толстой.

В проекте будет и отсылка к закону об НКО. Депутат пояснил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иноагента, будет Минюст. Признанному иностранным СМИ может быть предложена маркировка «иностранный агент», которую могут даже обязать указывать это в соцсетях, добавил Толстой.

Напомним, поправки принимаются в ответ на регистрацию телеканала RT иностранным агентом по требованию властей США.

