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В Госдуме определили критерии СМИ-иноагентов
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    В Госдуме определили критерии СМИ-иноагентов

    12:52  14 Ноября 2017
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    В Госдуме определили критерии СМИ-иноагентов

    Москва, 14 ноября. Депутаты Госдумы определили критерии понятие СМИ- иноагентов, согласовав поправки в закон об информации и в закон о СМИ. В окончательном чтении законопроект примут уже в среду, 15 ноября.

    Как сообщил депутат Петр Толстой, в законодательстве появится понятие «иностранное СМИ». Уточнили парламентарии и его критерии: это регистрация за границей, получение средств из-за рубежа или от российских компаний с иностранным финансированием. 

    «Если СМИ признано иностранным, то оно действует так, как действует НКО-иноагент», – подчеркнул Толстой.

    В проекте будет и отсылка к закону об НКО. Депутат пояснил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иноагента, будет Минюст. Признанному иностранным СМИ может быть предложена маркировка «иностранный агент», которую могут даже обязать указывать это в соцсетях, добавил Толстой. 

    Напомним, поправки принимаются в ответ на регистрацию телеканала RT иностранным агентом по требованию властей США. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #госдума #сми #иноагенты
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