Сирия: США отказались наносить авиаудары по ИГ в Абу-Кемале, сославшись на Женевскую конвенцию
Дамаск, 14 ноября. США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу-Кемаля боевикам ИГИЛ1 (запрещена в России), заявив, что они подпадают под Женевскую конвенцию.
Как сообщает министерство обороны РФ, американцы заявили, что боевики «добровольно сдаются им в плен», а потому подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».
Российская сторона направила американцам запрос о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ1 (запрещена в России) осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Абу-Кемаля. Однако ответа не последовало.
Напомним, ранее Сергей Шойгу сообщил, что правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль.
1 Организация запрещена на территории РФ.