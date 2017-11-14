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Сирия: США отказались наносить авиаудары по ИГ в Абу-Кемале, сославшись на Женевскую конвенцию
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    Сирия: США отказались наносить авиаудары по ИГ в Абу-Кемале, сославшись на Женевскую конвенцию

    12:54  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:21  14 Ноября 2017
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    Сирия: США отказались наносить авиаудары по ИГ в Абу-Кемале, сославшись на Женевскую конвенцию

    Дамаск, 14 ноября. США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу-Кемаля боевикам ИГИЛ1 (запрещена в России), заявив, что они подпадают под Женевскую конвенцию.

    Как сообщает министерство обороны РФ, американцы заявили, что боевики «добровольно сдаются им в плен», а потому подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».

    Российская сторона направила американцам запрос о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ1 (запрещена в России) осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Абу-Кемаля. Однако ответа не последовало.

    Напомним, ранее Сергей Шойгу сообщил, что правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #минобороны #сирия #иг
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