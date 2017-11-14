Сирия: США отказались наносить авиаудары по ИГ в Абу-Кемале, сославшись на Женевскую конвенцию

Дамаск, 14 ноября. США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу-Кемаля боевикам ИГИЛ1 (запрещена в России), заявив, что они подпадают под Женевскую конвенцию.

Как сообщает министерство обороны РФ, американцы заявили, что боевики «добровольно сдаются им в плен», а потому подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».

Российская сторона направила американцам запрос о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ1 (запрещена в России) осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Абу-Кемаля. Однако ответа не последовало.

Напомним, ранее Сергей Шойгу сообщил, что правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль.

1 Организация запрещена на территории РФ.