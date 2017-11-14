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Сирия: Россия дважды предлагала коалиции США совместную операцию против ИГ на берегу Евфрата
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    Сирия: Россия дважды предлагала коалиции США совместную операцию против ИГ на берегу Евфрата

    12:51  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:32  14 Ноября 2017
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    Сирия: Россия дважды предлагала США совместную операцию против ИГ на берегу Евфрата

    Москва, 14 ноября. Командование группировки России в Сирии дважды предлагало международной коалиции под руководством США совместные действия по ликвидации на восточном берегу Евфрата боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1, сообщили в министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали о предложении российской стороны для международной коалиции о совместных действиях против боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

    «Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США «международной коалиции» с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ1 на восточном берегу реки Евфрат», — констатировали в военном ведомстве, передает РИА Новости.

    Сирия: Россия дважды предлагала коалиции США совместную операцию против ИГ на берегу Евфрата

    В Минобороны подчеркнули, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из Абу-Кемаля силам ИГ1, сославшись на то, что боевики подпадают под Женевскую конвенцию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #иг #минобороны рф #коалиция #евфрат
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