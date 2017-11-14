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Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото массового отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото массового отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля

    12:55  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:20  14 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото массового отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля

    Москва, 14 ноября. Минобороны России заявило, что на днях был зафиксирован массовый уход террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России), оборонявших город Абу-Кемаль, в направлении сирийско-иракской границы. По данным военного ведомства, террористы движутся в направлении пункта перехода Вади-Эс-Сабха.

    Как сообщило российское военное ведомство, наблюдение за отступающими из Абу-Кемаля террористами вели российские беспилотники.

    Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото массового отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля

    «Зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ1, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Абу-Кемаля», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Колонны террористов двигались по пустыне в направлении Ирака.

    В Минобороны РФ отметили также, что авиация западной коалиции во главе с США отказалась наносить удары по отступающим колоннам террористов ИГ1, а ее боевые самолеты пытались препятствовать бомбовым ударам ВКС РФ.

    Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото массового отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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