Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото массового отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля

Москва, 14 ноября. Минобороны России заявило, что на днях был зафиксирован массовый уход террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России), оборонявших город Абу-Кемаль, в направлении сирийско-иракской границы. По данным военного ведомства, террористы движутся в направлении пункта перехода Вади-Эс-Сабха.

Как сообщило российское военное ведомство, наблюдение за отступающими из Абу-Кемаля террористами вели российские беспилотники.

«Зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ1, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Абу-Кемаля», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Колонны террористов двигались по пустыне в направлении Ирака.

В Минобороны РФ отметили также, что авиация западной коалиции во главе с США отказалась наносить удары по отступающим колоннам террористов ИГ1, а ее боевые самолеты пытались препятствовать бомбовым ударам ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.