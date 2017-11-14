Минобороны РФ заявило, что США имитируют борьбу с терроризмом в Сирии

Москва, 14 ноября. В российском военном ведомстве заявили, что Соединенные Штаты имитировали борьбу с терроризмом в Сирии. При этом США обеспечивали прикрытие для отрядов террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, считают в Минобороны РФ.

Действия боевой авиации международной коалиции во главе с США во время отхода террористов ИГ1 из сирийского города Абу-Кемаль являются наглядным подтверждением поддержки, оказываемой Вашингтоном террористическим организациям.

«Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ1 для восстановления их боеспособности», — уверены в российском военном ведомстве.

Целью США при этом является перегруппировка сил террористов на Ближнем Востоке и их использование для «продвижения американских интересов» в регионе. В Минобороны отметили, что стремительное наступление сирийских войск позволило сорвать планы США создать на восточном берегу Евфрата «проамериканские» органы власти» и установить контроль над нефтеносными территориями, используя боевиков ИГ, «перекрасившихся» в бойцов «Сил демократической Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.