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Боевики ИГ должны были выступить в роли SDF в Абу-Кемале — Минобороны РФ
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    Боевики ИГ должны были выступить в роли SDF в Абу-Кемале — Минобороны РФ

    12:53  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:42  14 Ноября 2017
    736

    Боевики ИГ должны были выступить в роли SDF в Абу-Кемале — Минобороны РФ

    Москва, 14 ноября. В Минобороны России заявили, что в роли «проамериканских» сил, контролирующих Абу-Кемаль, должны были выступить боевики «Исламского государства»1.

    В официальном сообщении военного ведомства России говорится, что наступление правительственных войск Сирии сорвало планы США по созданию в Абу-Кемале «проамериканских» органов власти.

    «Стремительное наступление сирийских войск в аль-Букемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству "проамериканских" органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата», — сообщает источник в МО РФ

    В роли местных органов власти, подконтрольных США, должны были выступить боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), «перекрасившиеся» в цвета курдских «Сирийских демократических сил». Это подтверждают найденные в Абу-Кемале флаги SDF.

    Боевики ИГ должны были выступить в роли SDF в Абу-Кемале — Минобороны РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #курды #абу-кемаль
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