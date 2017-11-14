Москва, 14 ноября. В Минобороны России заявили, что в роли «проамериканских» сил, контролирующих Абу-Кемаль, должны были выступить боевики «Исламского государства»1.

В официальном сообщении военного ведомства России говорится, что наступление правительственных войск Сирии сорвало планы США по созданию в Абу-Кемале «проамериканских» органов власти.

«Стремительное наступление сирийских войск в аль-Букемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству "проамериканских" органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата», — сообщает источник в МО РФ

В роли местных органов власти, подконтрольных США, должны были выступить боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), «перекрасившиеся» в цвета курдских «Сирийских демократических сил». Это подтверждают найденные в Абу-Кемале флаги SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.