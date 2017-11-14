Елочные базары откроются в Московской области 15 декабря

Москва, 14 ноября. Точки продажи новогодней атрибутики в Московской области начнут работу через месяц, 15 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства региона.

При этом для того, чтобы находить новогодние базары было удобнее, будет создана интерактивная карта всех нестационарных торговых объектов (НТО), где будут обозначены и елочные базары, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«На базе «Яндекс.Карт» будет создана карта всех НТО, там будут в том числе и елочные базары», – сообщается на сайте Правительства.

Отмечается, что обозначения елочных базаров на картах появятся уже в начале следующего месяца, а продажи елок, украшений и подарков начнутся позднее.

Напомним, что в прошлом году на территории Подмосковья функционировало около 500 елочных базаров.