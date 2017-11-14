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Украинская журналистка рассказала, кто заказал Deutsche Welle пародийный ролик о Порошенко
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    Украинская журналистка рассказала, кто заказал Deutsche Welle пародийный ролик о Порошенко

    13:24  14 Ноября 2017
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    Украинская журналистка рассказала, кто заказал Deutsche Welle пародийный ролик про Порошенко

    Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала, кто заказал немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle пародийный ролик про Петра Порошенко и Дональда Трампа. Напомним, в ролике Порошенко просит у Трампа «улетное» оружие, чтобы «бороться с марсианами». Трамп в свою очередь обещает помочь.

    По словам Соколовской, заказчиком информационной атаки может быть лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    «Надо понимать, что немецкий медиарынок неоднократно становился полем войны между Тимошенко и Порошенко. Когда Тимошенко нужно «мочить» Порошенко, она разнообразными способами проникает в немецкие средства массовой информации. Скорее всего, это Юлина (Юлии Тимошенко — прим. ФАН) история. Даже по стилистике — в такой стилистике работают люди Юли. У нас поле битвы [политической] не только страна, а весь мир. В астрал уходим», — рассказала Соколовская.

    Ведущий Артем Шейнин в шутку заметил, что автором ролика в этот раз стали не «российские хакеры».

    Напомним, ранее этот ролик оскорбил украинцев. 

    Автор: Михаил Блинов
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    #украина #порошенко #тимошенко #политика
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