Украинская журналистка рассказала, кто заказал Deutsche Welle пародийный ролик о Порошенко

Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала, кто заказал немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle пародийный ролик про Петра Порошенко и Дональда Трампа. Напомним, в ролике Порошенко просит у Трампа «улетное» оружие, чтобы «бороться с марсианами». Трамп в свою очередь обещает помочь.

По словам Соколовской, заказчиком информационной атаки может быть лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Надо понимать, что немецкий медиарынок неоднократно становился полем войны между Тимошенко и Порошенко. Когда Тимошенко нужно «мочить» Порошенко, она разнообразными способами проникает в немецкие средства массовой информации. Скорее всего, это Юлина (Юлии Тимошенко — прим. ФАН) история. Даже по стилистике — в такой стилистике работают люди Юли. У нас поле битвы [политической] не только страна, а весь мир. В астрал уходим», — рассказала Соколовская.

Ведущий Артем Шейнин в шутку заметил, что автором ролика в этот раз стали не «российские хакеры».

Напомним, ранее этот ролик оскорбил украинцев.