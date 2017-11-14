Решение Путина восстановить связи с Турцией станет плюсом для Крыма — Аксенов

Севастополь, 14 ноября. Восстановление отношений между Россией и Турцией позитивно сказывается для крымского региона. Об этом во вторник заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он напомнил, что в Крыму нет запрета на работу с турецкими фирмами после прошедшей встречи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Экономика определит сама, какие необходимо материалы доставлять, каким путем морским или воздушным. Для Крыма такое потепление отношений, решение нашего президента восстановить связи с Турцией, в любом случае в плюс будет», — подчеркнул он.

Аксенов также отметил, что турецкий бизнес всегда активно работал в крымском регионе.

Напомним, российско-турецкие отношения резко пошли на спад после уничтожения ВВС Турции российского военного самолета Су-24 в небе над Сирией в ноябре 2015 года.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары можно назвать восстановленными почти в полной мере.

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