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Решение Путина восстановить связи с Турцией станет плюсом для Крыма — Аксенов
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    Решение Путина восстановить связи с Турцией станет плюсом для Крыма — Аксенов

    14:00  14 Ноября 2017
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    Решение Путина восстановить связи с Турцией станет плюсом для Крыма — Аксенов

    Севастополь, 14 ноября. Восстановление отношений между Россией и Турцией позитивно сказывается для крымского региона. Об этом во вторник заявил глава республики Сергей Аксенов. 

    Он напомнил, что в Крыму нет запрета на работу с турецкими фирмами после прошедшей встречи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

    «Экономика определит сама, какие необходимо материалы доставлять, каким путем морским или воздушным. Для Крыма такое потепление отношений, решение нашего президента восстановить связи с Турцией, в любом случае в плюс будет», — подчеркнул он. 

    Аксенов также отметил, что турецкий бизнес всегда активно работал в крымском регионе.

    Напомним, российско-турецкие отношения резко пошли на спад после уничтожения ВВС Турции российского военного самолета Су-24 в небе над Сирией в ноябре 2015 года.

    Решение Путина восстановить связи с Турцией станет плюсом для Крыма — Аксенов

    Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары можно назвать восстановленными почти в полной мере. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #турция #эрдоган #крым #аксенов #экономика #бизнес
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