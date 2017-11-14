Роскосмос в 2018 году увеличит российский экипаж на МКС до трех человек

Дубай, 14 ноября. В следующем году Роскосмос вновь направит на МКС российский экипаж из трех человек. Необходимость в этом возникла в связи с предстоящим запуском созданного в России нового многофункционального лабораторного модуля «Наука», сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров на авиакосмической выставке Dubai Airshow 2017.

Напомним, в апреле Роскосмос заявил, что сокращает российский экипаж на МКС до двух человек. Такое решение объяснили высокой стоимостью доставки и обеспечения жизнедеятельности космонавтов на борту Международной космической станции.

«Уменьшение количества членов экипажа было временной мерой, — напомнил Комаров. — Со следующего года начинается запуск модулей, и, конечно, нужен полный экипаж, чтобы готовить модули к работе».

Создаваемый для МКС российский модуль МЛМ-У «Наука» должен быть отправлен на орбиту до конца следующего года. Сроки сдачи модуля были сильно затянуты — в 2013 году Роскосмос принял решение о возвращении «Науки» на доработку. На МКС модуль будет располагаться в надирном положении (ближе к Земле), заменив модуль «Пирс» и будет, кроме прочего, оснащен разработанным в Европе манипулятором ERA.