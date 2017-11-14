Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Индия разблокировала доступ к соцсети «ВКонтакте»
Технологии
Роскосмос в 2018 году увеличит российский экипаж на МКС до трех человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскосмос в 2018 году увеличит российский экипаж на МКС до трех человек

    14:02  14 Ноября 2017
    48

    Роскосмос в 2018 году увеличит российский экипаж на МКС до трех человек

    Дубай, 14 ноября. В следующем году Роскосмос вновь направит на МКС российский экипаж из трех человек. Необходимость в этом возникла в связи с предстоящим запуском созданного в России нового многофункционального лабораторного модуля «Наука», сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров на авиакосмической выставке Dubai Airshow 2017.

    Напомним, в апреле Роскосмос заявил, что сокращает российский экипаж на МКС до двух человек. Такое решение объяснили высокой стоимостью доставки и обеспечения жизнедеятельности космонавтов на борту Международной космической станции.

    Роскосмос в 2018 году увеличит российский экипаж на МКС до трех человек

    «Уменьшение количества членов экипажа было временной мерой, — напомнил Комаров. — Со следующего года начинается запуск модулей, и, конечно, нужен полный экипаж, чтобы готовить модули к работе».

    Создаваемый для МКС российский модуль МЛМ-У «Наука» должен быть отправлен на орбиту до конца следующего года. Сроки сдачи модуля были сильно затянуты — в 2013 году Роскосмос принял решение о возвращении «Науки» на доработку. На МКС модуль будет располагаться в надирном положении (ближе к Земле), заменив модуль «Пирс» и будет, кроме прочего, оснащен разработанным в Европе манипулятором ERA.

    Роскосмос в 2018 году увеличит российский экипаж на МКС до трех человек

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        1553
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        1864
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        863
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1702