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Евросоюз получил в 9 раз больше выгоды от поставок на Украину, чем Киев — от экспорта в ЕС
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    Евросоюз получил в 9 раз больше выгоды от поставок на Украину, чем Киев — от экспорта в ЕС

    13:30  14 Ноября 2017  /обновлено: 13:34  14 Ноября 2017
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    Торговля Украины с ЕС оказалась выгоднее Брюсселю, а не Киеву

    Для Европейского союза товарооборот с Киевом оказался в разы выгоднее, чем для самой Украины. Соответствующие выводы содержатся в докладе ЕС «Об осуществлении соглашений о свободной торговле». С документом ознакомились в редакции Федерального агентства новостей. Напомним, с 1 января 2016 года начало действовать соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговле (ЗСТ, DCFTA) между Украиной и Европейским союзом.

    В докладе отмечается, что данные, приведенные в документе, объясняются тем, что в настоящий момент экономика на Украине только восстанавливается.

    «Экспорт из ЕС на Украину и импорт с Украины увеличился на 17,6% и 1,9% соответственно в 2016 году», — говорится в документе.

    Европейскому Союзу товарооборот с Киевом оказался в разы выгоднее

    В частности, в докладе сообщается, что в Европе особенно популярны украинские корма для животных.

    «В мае 2017 года украинская компания «Кормотех» была включена в топ-50 производителей кормов для домашних животных в мире и в Европе (в этом списке всего три компании из Центральной и Восточной Европы). Благодаря использованию DCFTA в течение последних двух лет, продукты компании (корм для кошек и собак) начали завоевывать новые рынки в ЕС, поскольку их производственные мощности соответствуют европейским стандартам безопасности и качества пищевых продуктов», —говорится в документе.

    Кроме того, в ЕС отмечают положительный торговый баланс

    Кроме того, в ЕС отмечают положительный торговый баланс с тремя странами — Молдавией, Украиной и Грузией.

    «ЕС является крупнейшим торговым партнером всех трех стран, на которые приходится 55% (Молдавия), 41% (Украина) и 30% (Грузия) от их общей торговли в 2016 году», — говорится в докладе.

    Несбывшиеся надежды

    Напомним, 1 января 2016 года начало действовать соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговле (ЗСТ, DCFTA) между Украиной и Европейским союзом. В связи с этим Киев получил беспошлинный доступ на рынок ЕС. Подобные меры являются частью соглашения Украины об ассоциации с ЕС.

    Как заявляли ранее в Еврокомиссии, соглашение должно было способствовать модернизации украинской экономики и создать дополнительные возможности для проведения реформ.

    «Благодаря либерализации тарифов и, прежде всего, регулятивному сближению Украина сможет быстро воспользоваться преимуществами новых торговых возможностей и упрощенного доступа к крупнейшему рынку в мире», — заявляли в ЕС.

    Несбывшиеся надежды

    Президент Украины Петр Порошенко также неоднократно рассказывал о преимуществах для Украины торгового соглашения с ЕС.

    «Мы внедряем углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли, несмотря на сильное противодействие и давление Кремля, — говорил украинский президент в 2015 году. — Не сомневаюсь, что за несколько лет это соглашение компенсирует все потери, которые наша национальная экономика, бюджет государства, социальная сфера страны и кошелек каждого украинца понесли от агрессивного закрытия Россией своего рынка для украинского рынка — мы это преодолеем».

    Тем не менее, судя по состоянию украинской экономики на ноябрь 2017 года, все эти надежды так и остались несбыточными. Тарифы и цены на Украине растут, люди трудоспособного возраста массово едут на заработки за границу, воспользовавшись безвизовым режимом с ЕС, а украинские товары не находят достаточного спроса ни в Европе, ни в других странах.

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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