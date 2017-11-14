Ученые обнаружили самое страшное место на Земле

Канберра, 14 ноября. Археологи обнаружили огромное количество захороненных трупов во время раскопок на острове Бейкон, расположенном на побережья Западной Австралии. Теперь этот остров считается самым страшным местом на Земле.

Примерный возраст человеческих останков составляет 400 лет.

An article about Beacon Island. <sigh> with some melodramatic claptrap added by the journalist. Good to see the... https://t.co/EM5g8FenhH — Greta van der Rol (@GretavdR) November 14, 2017

Историки не исключают, что тела могут принадлежать членам экипажа галеона Голландской Ост-Индской компании «Батавия», который потерпел крушение недалеко от берегов Австралии еще в XVII веке. Как сообщает «Ридус» со ссылкой на The Sun, корабль наткнулся на рифы в 25 милях от побережья Западной Австралии.

Не исключено, что крушение корабля произошло из-за конфликта капитана и рулевого, который решил направить судно к неизвестным берегам. Некоторые члены экипажа до последнего момента отказывались покидать свои каюты.

So brutal & bloody is the history of what took place on tiny atoll now known as Beacon Island, the truth lay buried for centuries. #60Mins pic.twitter.com/tNjgGdiUrs — 60 Minutes Australia (@60Mins) November 12, 2017

Однако тех, кто добрался до острова, ждала страшная смерть. По неизвестным причинам, все 125 мужчин, женщин и детей были убиты с разницей в несколько месяцев.

В начале 60-х ученым удалось найти место гибели «Батавии». Спустя 10 лет они приступили к раскопкам.