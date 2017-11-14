Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

Киев, 14 ноября. Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили представил в своем протестном палаточном лагере под Верховной радой «будущего президента Украины», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве.

«Будущим президентом» оказался украинский экономист и политик, доктор экономических наук, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

«Вы спрашивали, кто будет президентом? Вот, это он, Владимир Лановой. Действительно, почему я про это говорю. Есть очень, очень хорошие люди, очень интеллектуальные во всех поколения украинских патриотов. Их не нужно искать, они есть, просто надо открыть глаза и увидеть, увидеть их и выдвинуть вперед. Я очень благодарен вот такому человеку и многим другим. Когда мне говорят, что нет людей... Извините, Розенблата нашли, а такого не нашли? Березенко нашли... Мне говорят – молодежь. Если молодежь такая, как Березенко... Вот такие люди, более опытные, в сто миллионов раз лучше», — заявил Саакашвили под аплодисменты собравшихся, обнимая Владимира Ланового.

Напомним, правоохранители Украины обвиняют народного депутата Борислава Розенблата и заместителя главы парламентской фракции Блока Петра Порошенко (БПП) Сергея Березенко в коррупции.

После этого представления от Саакашвили политик Владимир Лановой был приглашен выступить на сцене так называемого «Майдана надежды» возле здания Верховной Рады Украины. Там Лановой под аплодисменты собравшихся объяснил жителям Луганска и Донецка, почему Украина не платит и не будет платить заработанные пенсионерами Донбасса пенсии.

«Пенсионная система — это система, когда сегодняшние деньги государство и все молодое общество тратит на сегодняшних пенсионеров. Если вы поддерживаете режим в Луганске, значит вы должны предъявить претензии своей власти. Они должны вам давать деньги на выполнение всех обязательств по пенсиям, они должны создать солидарную пенсионную систему, они должны там деньги собрать и раздать пенсионерам. Вы не являетесь клиентами нашей пенсионной системы, потому что это солидарная пенсионная система. Вы можете сорок лет работать, а деньги вам дают сегодня, с сегодняшних доходов, с сегодняшних расчетов и вы получаете сегодняшние деньги. Это нужно понимать и действовать соответствующим порядком. Пока у вас будет власть ваша, у вас не будет пенсий», — заявил Владимир Лановой под аплодисменты собравшихся.

Напомним, последние два года, после официального отказа Украины выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР, существовала негласная практика, в рамках которой пенсионеры из ДНР и ЛНР наряду с получением пенсий от республик, выезжали на украинскую территорию для получения своей украинской пенсии. Весной Киев решил окончательно отсечь пенсионеров из неподконтрольных территорий от пенсионных выплат, приняв соответствующий закон.

Больше того, с августа на Украине без предупреждения прекратили выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию с территории Донбасса, приобрели жилье на Украине, получили постоянную прописку и не оформили или не продлили статус переселенца. Эти граждане также остались без украинских пенсий.

Организация объединенных наций (ООН) серьезно обеспокоена практикой прекращения социальных выплат и пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом заявлял координатор системы ООН на Украине Нил Уокер, требуя от Киева выплачивать гражданам заработанные ими пенсии. «Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами», — подчеркнул представитель ООН.