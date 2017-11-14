Смерть первой поправки: в атаке на RT читается страх США перед свободой слова

Министерство юстиции США подтвердило, что американский филиал телекомпании RT официально зарегистрировался в качестве иностранного агента. Такая регистрация не ограничивает права телеканала на свободное вещание в США, однако подразумевает соответствующую оговорку об «иностранном агенте», которая должна располагаться на всех информационных материалах телекомпании.

Свобода слова устарела?

В противостоянии RT и американского минюста силы были изначально неравны. В случае отказа телеканала от регистрации в качестве «иностранного агента» все банковские счета компании, а также ее руководитель были бы арестованы. Нетрудно понять, что в таком случае производственная деятельность телеканала была бы просто парализована.

Нынешнее требование американского минюста — отнюдь не первый шаг, де-факто ограничивающий свободу слова в отношении российских англоязычных СМИ, вещающих на территории США. На прошлой неделе в Конгрессе США прошло первое слушание нового военного бюджета США на 2018 год, в котором были ограничены права дистрибьюторов телевизионного контента в части размещения программ, прямо или опосредованно финансируемых российскими государственными органами. На практике это означает трудности не только для уже упомянутого RT, но и для российской сети Sputnik и любых других российских СМИ, которые в каком-либо виде получают финансовую поддержку от российского государства.

Учитывая специфику российского медиа-рынка, который зависит от коммерческой рекламы и частных денежных средств в гораздо меньшей мере, чем американский, речь и вовсе может идти о глобальной цензуре российских СМИ в США. Ведь практически каждое российское издание или телеканал в какой-то момент времени прямо или опосредовано пользовалось государственной поддержкой.

Впрочем, в этом отношении репрессии по отношению к российским СМИ в США — лишь часть общего наступления американских элит на свободу слова, ту самую первую поправку к конституции США, значением которой так любили козырять пропагандисты «мира по-американски».

Судя по всему, время первой поправки миновало — сегодня о свободе слова, религии, прессы, собраний граждан и праве обращаться с жалобами в государственные органы, гарантированных первой поправкой, знает лишь один (!) американский гражданин из тысячи. В полном соответствии с положениями пророческого романа Оруэлла «1984», в нынешних США слово «свободный» можно буднично применить к обуви на размер больше необходимого, но практически невозможно соотнести с гражданскими правами.

Права людей, права элит

Надо сказать, современный Запад очень легко манипулирует понятиями «правды» и «свободы». А его глобальные СМИ превратились в безвольных слуг политической системы, которые обслуживают любые прихоти власть имущих и для которых объективность давно заменена на политическую целесообразность.

В сегодняшнем мире политикам можно уверенно потрясать перед зрителями «пробирками с белым порошком», а всего через пару лет, до основания разрушив нужную им страну, на голубом глазу заявить: это была политическая необходимость, мы вам прилюдно лгали, а «доказательства» были нами просто сфабрикованы.

Сегодня можно пугать доверчивых жителей Америки страшным «Кей-Джи-Би» или «русскими хакерами» — а самим разрабатывать закладки и использовать дыры в операционных системах или бытовой технике, чтобы получить доступ к файлам пользователей на персональных компьютерах или к веб-камерам их модных телевизоров и телефонов.

Все дело в том, что лживые сообщения, нужные политической элите США, проходят в эфире всех СМИ неоднократно и в прайм-тайм, о них обывателям твердят и выкрикивают буквально «из каждого утюга», в то время как неудобную правду потом произносят мельком, сквозь зубы и в какой-нибудь малобюджетой передаче, идущей или в рабочий полдень, или же поздно ночью. Это — практика нынешнего «общества спектакля», которое создано в странах Запада. «Если тебя нет в телевизоре — тебя нет нигде».

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В такой ситуации первая поправка в современной Америке просто мертва, в полном соответствии с известной фразой о правде: «Она как проститутка. Все ее хотят, но никто ее не любит». Однако рано или поздно скользкая дорожка лжи приводит обманщиков к логическому финалу — они начинают лгать и согражданам. Ведь одно дело, когда люди гибнут в далеких Сирии или Ираке, а СМИ молчат или врут об этом — и совсем другое дело, когда демонстрантов разгоняют в американском Шарлотсвилле или прямо на Уолл-стрит — а СМИ по-прежнему играют в те же лживые игры, угодные элитам.

Феномен RT

И тут, внезапно, русские создают собственный качественный англоязычный телевизионный канал. Который тоже вещает в прайм-тайм, но дает совершенно другой срез новостей — правдивый, точный, емкий и интересный. Русские говорят об американских проблемах и ошибках, но делают это аргументированно и с хорошим знанием материала, высвечивая те моменты, за которые, пожалуй, среднестатистическому американцу становится стыдно. И этот «маленький американец» начинает задавать своим элитам неудобные вопросы, на которые у залгавшихся американских элитариев просто нет внятных ответов.

Фактический законодательный запрет RT, Sputnik и других российских СМИ в США — это, по сути, признание американским истеблишментом своего поражения в информационной войне. Американское наступление на Россию, все 1990-е и 2000-е годы шедшее под знаменами «свободы слова», погибло от собственной американской лжи и двуличности. США, имевшие еще четверть века назад серьезный моральный авторитет в мире на фоне краха коммунистической идеологии, преданной позднесоветской элитой, сегодня сами попались в такую же ловушку.

Сегодняшняя американская элита уже не просто воюет со всем миром — она предала идеалы «отцов-основателей» и растоптала ту самую первую поправку, которой так любила кичиться перед другими странами.

Российский ответ

Конечно, бесполезно убеждать элиту США в том, что выбранный ими путь ведет Америку в пропасть. В конце концов, у Америки есть своя история и право на свои ошибки. С другой стороны, для России нынешние действия американских законодателей — это исторический шанс навсегда отправить на свалку истории всех американских агентов влияния, которые предыдущие десятилетия рассказывали русским о том, что у них «отсталая» страна и «неправильная» свобода слова.

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Любые симметричные меры по отношению к американским СМИ, оккупировавшим российское информационное пространство, сегодня не просто оправданы, но и жизненно необходимы. При этом у США нет никаких моральных, этических, да и просто законных мер этому воспрепятствовать. Применяя такие же ограничительные меры к «Радио Свобода» или же к CNN и FoxNews, Россия лишь возвращает статус-кво во взаимоотношения двух стран.

При этом, безусловно, потери США в этой информационной войне будут кратно большими. Ведь за прошедшие четверть века американцами в России была создана целая пропагандистская сеть, которая активно влияла на внутриполитическую повестку, изменяя ее в угодную для США сторону. Ликвидация или, как минимум, контроль над такого рода деятельностью враждебных стране СМИ будет адекватным ответом российских властей на последние действия Вашингтона в информационной сфере.

Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.

Это наша, российская «первая поправка». И она — действует.