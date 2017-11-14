Наследники iPhone X: Apple планирует выпустить три новых смартфона в 2018 году

Москва, 14 ноября. Американская компания Apple может выпустить в 2018 году сразу три новых смартфона на базе iPhone X. По словам аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо, каждый из них будет похож на флагман.

Так, у одной новой модели будет LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм), а у двух других — OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480–500 пикселей на дюйм соответственно). По прогнозам эксперта, LCD-модель будет стоить от 649 до 749 долларов. Цена OLED-модели пока не известна.

Как сообщает портал Macrumors, все три смартфона будут оборудованы камерой True Depth. По дизайну все гаджеты будут похожи на iPhone X. Условный iPhone X Plus получит 6,5-дюймовый экран, самой компактной будет базовая модель с дисплеем 5,8 дюйма

По мнению специалистов из KGI Securities, в следующем году компания из Купертино полностью перейдет на технологию Face ID (распознавание лица владельца телефона), а Touch ID (разблокировка смартфона по отпечатку пальца) уйдет в прошлое. Кроме того, корпуса OLED-моделей будут изготовлены из нержавеющей стали.

Вероятно, что в 2018 году новые творения Apple будут укомплектованы самым производительным чипсетом по сравнению с предшественниками. Каждый год также улучшается и качество снимков с новых аппаратов, а значит Apple, в отличие от Samsung, не позволит себе поставить одинаковый модуль два года подряд. Ожидается, что в 2018 году новые гаджеты будут поддерживать быструю беспроводную зарядку. По некоторым данным, Apple также распрощается с 64-гигабайтной версией устройства, на место которой придет 128-гигабайтная модификация.

Напомним, ранее эксперты выделили десять конкурентных преимуществ нового iPhone X.





