«Луганск и Донецк — Украина»: в Совфеде оценили переговоры Волкера и Суркова

У Вашингтона и Москвы разные концепции достижения мира на территории Донбасса. Об этом следует из заявления по итогам встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Текст документа был размещен на официальном портале российского посольства. Третья встреча политиков состоялась 13 ноября в Белграде. Стороны обсудили ситуацию на территории Донбасса и способы урегулирования вооруженного конфликта. Переговоры традиционно проходили за закрытыми дверями, их место проведения не раскрывалось.

«В Минских соглашениях содержатся политические меры и меры безопасности (по выходу из кризиса). Обе стороны согласились проанализировать сегодняшнюю встречу и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы», — говорится в заявлении.

Оценка Совета Федерации

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Александр Бабаков прокомментировал ФАН встречу Суркова и Волкера.

«Во-первых, здесь я солидарен с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по тому, где должны быть миротворцы. Если и допускать миротворцев, то только на той части, где должно пройти разграничение между конфликтующими сторонами, а не на границе, как того требует украинская сторона. Во-вторых, только мирным путем и путем переговоров можно добиться результатов. Это показывает не только опыт Украины, но и других стран. Поэтому рассчитываю, что движение в этом направлении и достаточно высокая динамика переговоров Суркова и Волкера говорит о том, что США понимают — проблема не в нас, а в Украине, в нынешней украинской власти. Это конфликт внутри Украины. И российская сторона здесь является не участником противостояния, а участником переговорного процесса по урегулированию конфликта наряду с европейскими странами. Мы пытаемся привлечь мнение мировой общественности к тому, чтобы Европа и Россия со своей стороны участвовала в посыле сигнала украинской стороне, чтобы сама Украина нашла в себе силы, наконец-то, двинуться друг к другу. Потому, что Донецк и Луганск — Украина. Здесь нечего обсуждать, нас все время пытаются сделать участником конфликта», — резюмировал Александр Бабаков.

Украина исключена

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что переговоры, состоявшиеся между Сурковым и Волкером, выступают прямым подтверждением того, что украинская сторона исключена из переговорного процесса. Точнее, ей дано право лишь транслировать мнение, которое будет поступать из Белого дома. Не более того.

«Минские переговоры показали невозможность о чем-либо договориться с Киевом. Поэтому теперь судьба Донбасса будет решаться Москвой и Вашингтоном напрямую. Однако и переговорный процесс по введению миротворцев ООН в Донбасс может приобрести затяжной характер. И это показывает приемлемость для российской стороны лишь трех из двадцати девяти пунктов предлагаемых американцами. Видимо, остальные пункты включают размещение миротворцев на границе России, ДНР и ЛНР, а возможно и вывод войск народных республик из Донбасса. Конечно, на подобные предложения Москва согласиться не может», — пояснил Антон Бредихин.

По словам эксперта, вариант не будет приемлем и при предложении американской стороны о введении 20 тысяч военных стран НАТО. Бойцы от США до Польши и так воюют в Донбассе против народных республик и инструктируют украинских военных.