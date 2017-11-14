Полуголая активистка Femen устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

Винница, 14 ноября. Активистка украинского движения Femen подожгла декоративный трамвай около кондитерского магазина Roshen в Виннице в знак протеста против «финансовых афер» главы Украины Петра Порошенко.

Акция была приурочена к очередным разоблачениям финансовых махинаций, сообщается на сайте скандального движения.

Активистки Femen в Виннице сожгли декорации под магазином Roshen https://t.co/Lzbbb07j2G pic.twitter.com/GqalwIafGp — Andrey (@And_Kiev_And) November 14, 2017

«Поводом для акции стали очередные разоблачения финансовых афер Петра Порошенко, связанных с публикацией «райских документов», — следует из сообщения.

Напомним, ранее Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные о деятельности офшорных фирм в мире, в которых упоминаются 120 политиков. Журналисты назвали материал Paradise Papers («Райские документы»).

Как писали украинские СМИ, в данных материалах упоминается офшор украинского лидера Порошенко. По имеющимся данным, Порошенко сформировал офшорную компанию не с целью передать корпорацию Roshen в «слепой траст», а чтобы уменьшить налоги.