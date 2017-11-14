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Украина
Полуголая активистка Femen устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице
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    Полуголая активистка Femen устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

    12:43  14 Ноября 2017
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    Полуголая активистка Femen устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

    Винница, 14 ноября. Активистка украинского движения Femen подожгла декоративный трамвай около кондитерского магазина Roshen в Виннице в знак протеста против «финансовых афер» главы Украины Петра Порошенко. 

    Акция была приурочена к очередным разоблачениям финансовых махинаций, сообщается на сайте скандального движения.

    «Поводом для акции стали очередные разоблачения финансовых афер Петра Порошенко, связанных с публикацией «райских документов», — следует из сообщения.

    Напомним, ранее Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные о деятельности офшорных фирм в мире, в которых упоминаются 120 политиков. Журналисты назвали материал Paradise Papers («Райские документы»). 

    Полуголая активистка Femen устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

    Как писали украинские СМИ, в данных материалах упоминается офшор украинского лидера Порошенко. По имеющимся данным, Порошенко сформировал офшорную компанию не с целью передать корпорацию Roshen в «слепой траст», а чтобы уменьшить налоги.  

    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко #roshen #винница #femen #рошен
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