Пока мама на заработках в Польше: украинские школьницы устроили вечеринку на кладбище

Львов, 14 ноября. Во Львовской области школьницы устроили вечеринку и фотосессию на кладбище. При этом, как отмечают украинские СМИ, своими похождениями девушки решили похвастаться в социальных сетях.

Местом для отдыха и приема алкоголя школьницы выбрали кладбище города Новояворовска. Расположившись прямо на могилах, девушки пили пиво и курили сигареты. Сообщается, что школьницы учатся в 10-м классе и не отличаются чрезмерным усердием и трудолюбием. Мать одной из девушек уехала на заработки в Польшу, вместо нее, чтобы объяснить поведение дочери, в школу вызвали отца.

Представители правоохранительных органов Львовской области заинтересовались инцидентом, однако пока не видят в застолье на кладбище признаков вандализма.

Напомним, 7 ноября неизвестные вандалы залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве.