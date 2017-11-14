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Пока мама на заработках в Польше: украинские школьницы устроили вечеринку на кладбище
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    Пока мама на заработках в Польше: украинские школьницы устроили вечеринку на кладбище

    14:17  14 Ноября 2017
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    Пока мама в Польше: Украинские школьницы устроили пьяные посиделки на кладбище

    Львов, 14 ноября. Во Львовской области школьницы устроили вечеринку и фотосессию на кладбище. При этом, как отмечают украинские СМИ, своими похождениями девушки решили похвастаться в социальных сетях.

    Местом для отдыха и приема алкоголя школьницы выбрали кладбище города Новояворовска. Расположившись прямо на могилах, девушки пили пиво и курили сигареты. Сообщается, что школьницы учатся в 10-м классе и не отличаются чрезмерным усердием и трудолюбием. Мать одной из девушек уехала на заработки в Польшу, вместо нее, чтобы объяснить поведение дочери, в школу вызвали отца.   

    Представители правоохранительных органов Львовской области заинтересовались инцидентом, однако пока не видят в застолье на кладбище признаков вандализма.    

    Напомним, 7 ноября неизвестные вандалы залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве. 

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #кладбище #львовская область #пьянка
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