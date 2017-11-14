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Тревожный сигнал и пощечина: на Украине отреагировали на заявление Волкера по Донбассу
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    Тревожный сигнал и пощечина: на Украине отреагировали на заявление Волкера по Донбассу

    12:36  14 Ноября 2017
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    Тревожный сигнал и пощечина государству: Волкер решил вопрос миротворцев за Украину

    Киев, 14 ноября. Военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о миротворческих силах в Донбассе.

    В интервью украинскому «24 каналу» Снегирев заявил, что заявление Волкера является «пощечиной» Украине. Своим заявлением о необходимости принятия российского варианта решения вопроса о миротворцах в Донбассе Волкер послал крайне тревожный сигнал Украине, считает эксперт. Очевидно, что американский дипломат принял решение без участия Киева и просто поставил его перед фактом. В свою очередь Украина не может проигнорировать предложение Волкера, поскольку Киев стремится укрепить отношения с Вашингтоном.

    Если вариант России примут, для Киева наступят необратимые последствия, резюмировал Снегирев. Ведь тогда США выступят гарантом выполнения Украиной своих обязанностей по Минским соглашениям.

    «Заявление спецпредставителя США Волкера, что Украине не стоит вносить в ООН свой проект резолюции по миротворцам – тревожный сигнал и пощечина нашему государству», — убежден эксперт.

    Тревожный сигнал и пощечина государству: Волкер решил вопрос миротворцев за Украину

    США открыто «навязывает» Украине свои правила политической игры. Сам Киев при этом положился на Вашингтон, решив, что Белый дом всегда будет на украинской стороне.

    «Украину ставят перед фактом. Это очень унизительно для нас. Нам показали, что Украину не рассматривают как субъект международного права, США за нас решили все вопросы», — заявил Снегирев.

    Ранее Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что власти США хотят представить на рассмотрение РФ план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #донбасс #украина #оон #волкер
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